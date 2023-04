Famosa demissexual abre o jogo sobre sexo: Giovanna Ewbank confessa mais de um prazer

Em mais uma edição do “Quem Pode, Pod”, um dos pontos altos foi as revelações sobre sexo que as participantes entregaram ao público.

Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme receberam Ana Clara e não tiveram papas na língua ao abordar o assunto.

A apresentadora e ex-BBB Ana revelou que gosta de ter uma vida sexualmente ativa e que pode parecer chata, mas tem seus requisitos.

“Bonito, gente boa, cheiroso, alto, educado, bem vivido, tem que ter futuro”, completando ainda que prefere homens “bem dotados”.

Já Giovanna Ewbank afirmou que sente prazer ao saber da vida íntima das outras pessoas e revelou que vai além para buscar satisfação.

“Adoro falar de sexo porque me realizo no sexo dos outros, entendeu? (...) O [vibrador] de sugador é maravilhoso, é uma delícia”, explicou, revelando que nunca usou “brinquedos” em formato de pênis.

Fernanda concordou e apresentou os benefícios do vibrador, já que é possível de usá-lo até durante o sexo.

Giovanna, que é esposa de Bruno Gagliasso se assumiu demissexual, contando que para ter uma relação sexual com alguém, precisa ter um sentimento pela pessoa.

“Tem que ter sentimento para transar com a pessoa. Meu sonho era sair transando, curtindo e... Aqui e ali e nossa! Foi ruim, foi bom. Não tenho muitas referências”, disse em seu programa, acrescentando que só teve relações íntimas com quatro pessoas antes do marido.

É importante recordar que a demissexualidade é uma orientação sexual assim como heterossexual, homossexual, bissexual, pansexual, entre outras.

A pessoa demissexual não sente atração sexual de maneira geral, mas pode desenvolver após um interesse romântico que é marcado por um laço afetivo prévio.

Confira o episódio completo de Ana Clara no “Quem Pode, pod”:

