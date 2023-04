‘Eu te amo’: Após separação, Preta Gil recebe declaração emocionante de famoso

Preta Gil segue com o tratamento contra um câncer no intestino e, nesta semana, a famosa recebeu um recado emocionante de Mumuzinho, que é seu amigo pessoal. O cantor esteve na Bahia e fez uma pausa para falar da famosa.

“Vou gravar esse vídeo pra você porque eu te amo e eu desejo muita força para você nesse momento. Você é uma mulher forte e guerreira, o nome dela é Preta Gil”, disse o cantor, que fez uma apresentação na noite de segunda-feira (24).

Quem estava acompanhando o sambista também ficou emocionado e aplaudiu o discurso. Depois disso, o público também se pronunciou com gritos de “Preta, Preta”. Mumuzinho finaliza a homenagem cantando “Sinais de Fogo”, hit que marca a carreira de Preta Gil.

Atenta às redes sociais, Preta Gil também aproveitou para compartilhar o vídeo e respondeu a homenagem do amigo. “Te amo, Mumu”, escreveu Preta Gil.

Na última terça-feira (18), Preta Gil também falou, pela primeira vez, sobre o fim do casamento com Rodrigo Godoy. Pelo Instagram, a famosa fez um longo desabafo, onde classificou o momento como “um pesadelo”.

“Amores meus, hoje acordei numa espécie de pesadelo. Pelo meu estado de saúde muito grave esses dias, minha equipe, amigos, família e médicos me blindaram de fofocas que estavam saindo a respeito do meu casamento, mas infelizmente hoje eles não conseguiram mais me poupar da crueldade que está rolando na internet.”, iniciou o texto.

“Muitas coisas eu tomei conhecimento hoje e estou muito abalada. No meio das fofocas, tem muitas mentiras, como por exemplo assuntos financeiros, rastreador no carro, trisal...”.

“No mais, as verdades estão vindo à tona, o que pra mim é muito doloroso e cruel. Eu peço que vocês também me ajudem a me proteger de toda essa nojeira, pois estou frágil, no meio de um tratamento oncológico, depois de quase morrer numa sepsemia. Eu preciso de paz pra me curar!”, finalizou.

