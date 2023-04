“Eu odeio você”: Jojo Todynho malha pesado enquanto xinga personal

A cantora e apresentadora Jojo Todynho tem compartilhado com seus seguidores nas redes sociais sua rotina de treinos intensos na academia e confessou que não está em busca de um corpo sarado, mas de qualidade de vida.

Jojo enfrenta uma rotina pesada de treinos praticamente todos os dias e em sua última postagem ela publicou um vídeo de malhação forte. No vídeo, ela começa apertando a barriga e fazendo piada: “Oi, gordurinha, mais uma mortinha pra você”.

Na sequência, é só suor, esforço, dor e xingamentos. “Pu*# que Par#&, vai tomar no c*”, grita, enquanto levanta peso com a ajuda de sua personal trainer. “Eu odeio você”, diz entre uma sessão e outra.

Cada uma...

Ontem, a cantora compartilhou também uma postagem sobre as dificuldades que está enfrentando na semana de provas da Faculdade de Direito.

“Ah, não, eu vou ser doutora Toddy”, começa ela, em tom sarcástico, e emenda: “Começa a estudar para a prova”. Jojo começou no início do ano na Faculdade de Direito e tem dividido com seus seguidores o dia-a-dia de sua nova experiência.

“Questionar, racional e objetiva”, diz Jojo, para depois emendar “gruda aqui pelo amor de Deus na parede do cérebro, meu pai amado”, fala em tom desesperado.

Durante o vídeo, Jojo fala consigo mesma: “Depois fala assim “você é gorda”! eu não sou gorda, não, amor, eu tê é inchada das pancadas da vida, porque eu me boto numas furadas que só Jesus”, reclama.

Alguns seguidores tentaram ajudar a diminuir o sofrimento da cantora oferecendo conselhos para estudar. “Uma dica; coloca um gravador na mesa, qdo chegar em casa transcreve a aula que vc gravou pro caderno...aí depois ler ler e ler de novo grifando as partes principais....aí vc tira nota boa, pra mim dava certo”, disse uma internauta.