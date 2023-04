‘Ele não tá nem aí para nada’, afirma Maíra Cardi sobre o noivo

A viagem de Maíra Cardi e Thiago Nigro para Israel segue dando o que falar. Depois de compartilhar registros emocionantes de seu batismo nas águas do Rio Jordão e de um pedido de casamento inesperado, a influenciadora segue compartilhando detalhes da viagem em suas redes sociais.

Na manhã desta quarta-feira, 26 de abril, Maíra compartilhou momentos inusitados que viveu com o noivo ao longo da viagem, e fez questão de reforçar que os dois são um “par ideal”.

No relato, publicado por meio dos stories, a coach relata, entre risos, uma história divertida que aconteceu durante uma breve ida ao mercado.

“Nunca imaginei achar o par perfeito para mim! Ele não tá nem aí para nada! Esquece as coisas, é bagunceiro, gosta de música barulhenta! Pontos positivos: amamos trabalhar, ajudar pessoas, sorri, amamos a Deus acima de tudo, e procuramos agradar a Deus e seguir nossos corações acima de esperar aprovação do homem, por isso chegamos tão longe”, escreve Maíra na legenda.

“Olha o tamanho disso aqui!”

No stories, compartilhado por Maíra, a coach relata que precisou ir a um mercado local para comprar um pacote de absorventes e acabou se espantando com o tamanho e a cor da embalagem.

Sua tentativa de permanecer discreta foi completamente arrasada pelo noivo, que pediu em público para ela guardar o item.

“Veja bem, eu estou entrando aqui no hotel e olha a discrição do senhor quando a gente foi no mercado. Olha o tamanho do absorvente do lugar, olha o tamanho do saco. Aí, na discrição, vem meu amor e tira: ‘guarda na sua bolsa’ o saco roxo desse!’”.

Maíra Cardi revela momento constrangedor durante a viagem (Reprodução / Instagram @mairacardi)

Enquanto escuta o relato da amada, Thiago tenta se defender e questiona a companheira: “Ué, não é normal?”, ao que ela responde: “É você tem razão, deveria ser normal”, finaliza.

