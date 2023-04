De volta aos treinos, Larissa Manoela compartilha detalhes da rotina na academia

A atriz Larissa Manoela revelou por meio de uma publicação em seu Instagram que está de volta aos treinos. Retornando para a academia depois de algum tempo de descanso, ela compartilhou registros de seu último treino realizado.

Nas imagens, é possível ver Larissa realizando uma série de exercícios diversos e, em alguns momentos, interagindo com a câmera enquanto registra a rotina de treinos.

Usando um conjunto de top e legging, ela também mostra que gosta de curtir um som enquanto treina, usando fones para isolar o som do ambiente e priorizar a música escolhida por ela.

Na legenda, Larissa revela: “Esquece que eu tô de volta e a volta é braba! Hoje teve LARITREINO!”.

“Tentando me manter um pouco ativa”

Em uma série de publicações feitas em seus stories, a atriz também revela que está retomando a rotina de treinos aos poucos, assim como também está voltando a movimentar suas redes sociais.

“Já estou aqui com uma ‘rotininha’ pré-estabelecida e o treino já tava marcado lá, então não posso furar né”, revela antes de compartilhar seu “pré-treino” acompanhada pelo noivo, André Luiz Frambach.

Nos vídeos, também publicados nos stories da atriz, Larissa e André são vistos dançando alegremente enquanto um dos dogs do casal observa tudo atentamente no fundo da imagem.

Leia também: Família canina: Larissa Manoela compartilha momentos fofos com seus 10 cachorrinhos

Pouco tempo após compartilhar os registros, a atriz recebeu uma série de comentários: “Eita como ela é musa fitness”, escreveu uma seguidora ao que outra completou: “Ela é focada!”.

“Larissa e seu conceito de ter mil funções: a gata é blogueira, atriz, cantora e ainda tá treinando”, exaltou outra seguidora.

Apesar de ter diminuído a quantidade de publicações em seu Instagram pessoal, a atriz segue compartilhando a rotina com seus dez cachorros em um perfil específico para eles.

No perfil @dogsdalarimanoela, ela e o noivo compartilham momentos de amor, carinho e cuidado com os animais além de registro das rotinas da família e passeios inusitados com os pequenos.