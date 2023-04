Com 68,9% dos votos, Amanda é a grande campeã do BBB 23 Imagem: reprodução Instagram (@bbb)

Sem muitas surpresas, Amanda Meirelles é a campeã da edição 23 do Big Brother Brasil. A final foi disputada entre ela, Aline Wirley e Bruna Griphao. A médica fazia parte dos Pipocas, enquanto Bruna e Aline entraram como Camarote.

A porcentagem de votos foi a seguinte:

Amanda: 68,9%

Aline: 16,96%

Bruna: 14,14%

A intercambista Dania Mendez, que fez uma passagem rápida pelo BBB 23, revelou nesta terça-feira (25) durante uma live em seu Instagram que está sofrendo ataques de fãs da Amanda, mesmo após bom convívio na casa durante sua passagem.

A mexicana foi a escolhida para participar do Big Brother Brasil 23, enquanto Key Alves, já eliminada, foi para o La Casa dos Famosos. Contudo, sua estadia foi menor do que o esperado, após um caso de assédio envolvendo Mc Guimê e Cara de Sapato. Ambos foram eliminados.

“Muitas pessoas começaram a me atacar por conta da Amanda, e Amanda é uma menina com quem fui embora com boas lembranças, como Aline e Bruna. Desejo o melhor às três com quem conheci, com que consegui conversar um pouco e aproveitá-las. Bom, vamos torcer para que vença a melhor”.

INFO | Dania fala sobre os at@qu3s que vem recebendo dos fãs da Amanda. pic.twitter.com/6AFUxmEA1t — Dania Mendez Brasil | Fan Account (@daniamendezbr) April 25, 2023

Vidente revela o que atrapalhou Bruna Griphao

O Planeta Podcast trouxe mais um assunto que é tendência nas redes sociais para ser comentado pela vidente Vandinha Lopes, que ficou conhecida ao participar do reality Os Paranormais, do Domingo Legal (SBT) em 2014.

Apontando a edição do Big Brother Brasil 2023 como ‘flopada’, termo usado para mostrar que algo fracassou, os apresentadores questionam a médium sobre quem vencerá o programa da TV Globo. Sobre a atriz Bruna Griphao, ela revelou o que atrapalhou a sister em sua trajetória.

“Ela peca mais pelo lado arrogante, pela prepotência. Se não fosse pela prepotência ela iria muito longe a ponto de chegar como vencedora”, explica.