Cantora de Piseiro: Nayara Vilela é encontrada morta em seu apartamento

Famosa por cantar piseiro, Nayara Vilela foi encontrada morta, aos 32 anos, em seu apartamento em Rio Branco, capital do Acre. A notícia foi confirmada por um de seus bailarinos e também pela sogra da artista, que deixa um filho de oito anos.

A confirmação abalou os fãs da cantora, que conta com mais de 60 mil seguidores no Instagram. Em uma postagem fixada, onde ela aparece fazendo um show, anônimos comentam sobre a morte precoce: “Estou triste pelo acontecimento, ela tinha um grande talento”, escreveu um fã.

Outra pessoa também não acreditou e lamentou, pelas redes sociais , a morte da cantora Nayara Vilela: “Não tem como ter isso acontecido com uma mulher com uma aparência forte e sorridente , não entendo “.

Além do filho de oito anos, a cantora era casada há apenas um mês com Tarcísio Araújo, mais conhecido como Tarcísio Som, que já prestou depoimento. Neste momento, a Polícia Civil do Acre investiga se a artista foi instigada a tirar a própria vida pelo marido.

Segundo o delegado Karlesso Nespoli, a polícia não descarta outras possibilidades, como violência doméstica, mesmo sem indícios de agressão física . Tarcísio também era empresário de Nayara e era atirador esportivo, por isso, possui uma arma em casa, que está registrada e legalizada.

Com imagens de uma possível discussão entre a cantora e o marido momentos antes da morte dela, fãs também comentam sobre o fato: “Isso só me faz confirmar ainda mais que a pessoa errada pode ferrar com o emocional. É melhor estar sozinha do que estar com alguém que suga suas energias, sua auto estima, sua alegria e paz. Relacionamento tóxico mata! Pode não matar diretamente, mas te mata aos poucos, dia após dia”.

