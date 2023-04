Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank surpreendem o filho com visita inusitada na escola

Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank compartilharam um momento de grande fofura em suas redes sociais.

Em um registro em família, os atores são vistos indo buscar o filho mais novo, Zyan, na escola. Nas imagens, eles são acompanhados pelo personagem Hulk que além de ter a missão de buscar o menino na escola também deve fiscalizar a mudança dos móveis da família para São Paulo.

Bruno é visto caminhando lado a lado com Hulk enquanto Giovanna registra tudo com seu celular.

“Dessa vez eu levei o verdadeiro HULK para buscar o Baby Z na escola... Será que ele amou?”, escreveu o ator ao publicar o vídeo do momento.

“Olha quem veio buscar meu filho na escola!”, começa Bruno no vídeo e em seguida alerta: “Dessa vez eu trouxe o verdadeiro! Eu não falei que ia convidar ele para vir”.

Momentos divertidos

Assim que chega na escola do filho, Bruno e Giovanna são recebidos pelos funcionários que, prontamente, chamam Zyan para encontrar seus pais.

Vestido com uma camiseta do herói e segurando um boneco do Hulk, o menino é visto sorrindo enquanto caminha e direção ao pai e ao personagem preferido.

“Abraça ele Zyan! Abraça ele!”, incentivam os pais até que o menino finalmente entrega o boneco para o pai e abraça o Hulk.

Em seguida, os três são vistos caminhando para casa e depois acompanhando o menino durante o almoço: “Ele veio ver você comer”, afirma Bruno. Depois eles se despedem e Bruno afirma que o Hulk está indo embora para cuidar dos vilões.

Entre os comentários, amigos famosos e seguidores exaltaram a atitude dos pais, entre eles, destaca-se o comentário de Fernanda Paes Leme: “Bruno você tá sem limites! Quero ver se superar agora”.

“Bruno dificultando a vida dos pais do Brasil”, comentou outra seguidora, ao que uma segunda completou: “Imagino a sensação dos outros pais: ‘lá vem esse cara de novo. O que vamos fazer’”.