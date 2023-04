Bruna Marquezine aparece com look monocromático e cabelo ondulado para divulgar ‘Besouro Azul’

Vestindo um conjunto de veludo azul e com os cabelos ondulados, a atriz brasileira Bruna Marquezine participou de uma conferência nos Estados Unidos para divulgar seu primeiro filme internacional, Besouro Azul.

Ao lado do ator Xolo Marodueña e do diretor Angel Manuel Soto, Bruna participou de um painel que comemora os 100 anos do estúdio Warner Bros. Pictures na CinemaCon, em Los Angeles.

MEUS PAIS SÃO LINDOS 😭😭😭 pic.twitter.com/EhEzHe5gww — sari (@folkgirls) April 25, 2023

O look todo azul de Bruna, escolhido para fazer jus ao nome do filme foi escolhido pelo estilista Pedro Sales e era composto por terno, camisa de botão e calça de cintura alta de grifes internacionais como Marni e Valentino. Segundo o estilista, para completar a atriz usou sapatos de Christian Louboutin e joias da Prasi Fine Jewelry.

#CinemaCon2023 COM TUDO!



Bruna Marquezine e Xolo Maridueña durante a apresentação de 'Besouro Azul' na #CinemaCon. pic.twitter.com/vXBWf87maY — Cinemalizando (@cinemalizandoo) April 25, 2023

Falando um inglês impecável, segundo o site Ometele, Bruna disse que o filme é muito mais do que apenas uma celebração às raízes latinas. “Não é apenas bom momento para latinos, o ‘Besouro Azul’ é um filme para o mundo inteiro tirar proveito”, disse a atriz.

LEIA TAMBÉM: Ícone de ‘A Fazenda’, Andressa Urach fala sobre possível ida ao ‘BBB′: “Audiência eu daria”

Segundo Bruna, no filme sua personagem (Jenny) se aproxima do protagonista e cria um vínculo com ele com base nas diferenças familiares. “A maior razão deles se conectarem é a família. Ela não tem família próxima, ou com quem ela queira estar, então ele a lembra do que família pode ser”, pontuou.

LEIA TAMBÉM: Ana Clara revela características do namorado e surpreende: ‘bem dotado’

Com estreia prevista para agosto, o longa dirigido por Manuel Soto conta a história de um jovem mexicano que se depara com um besouro alienígena que lhe dá uma armadura superpoderosa.