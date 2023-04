“Bode que faz previsões” mostra futuro de Meghan Markle, príncipe Harry e príncipe William

Você acredita em videntes? Pois bem, na Escócia, há um bode chamado Billy conhecido por supostamente prever o futuro usando cartas. E ele tem algumas novidades para a família real britânica.

O Southwest News Service visitou Billy em Jedburgh, na Escócia, na última segunda-feira, 24 de abril, para fazer uma série de perguntas sobre a família real. Durante o encontro, o animal de 6 anos fez uma leitura relacionada à realeza, declarando que o príncipe Harry e o príncipe William não farão as pazes nem antes, nem durante a próxima coroação de seu pai, o rei Charles III.

Billy prevê o futuro há 4 anos; entenda como funciona

Durante a visita, a sua dona, Sue Zacharias, descreveu as previsões de Billy como “assustadoramente precisas”, dizendo que ele faz isso há cerca de 4 anos.

Reprodução Billy faz previsões com cartas de tarô há quatro anos (Katielee Arrowsmith / SWNS)

Segundo Zacharias, uma pessoa que deseja saber a resposta a uma pergunta deve primeiro acariciar Billy por vários minutos antes de apresentar-lhe cartas de tarô.

“Tenho cartas de tarô especialmente para animais, então ele escolherá uma carta com a boca”, explicou a dona de Billy.

O que Billy tem a dizer sobre o futuro da família real britânica

O Southwest News Service iniciou perguntando se os príncipes William e Harry estabeleceriam “uma trégua” em sua rivalidade por conta da coroação do seu pai. Então, eles apresentaram à cabra cartões de “sim” e “não”, antes de Billy hesitar por “alguns minutos” e finalmente escolher “não”.

No entanto, apesar do duque de Sussex não ter um “final feliz” com seu irmão, Billy acredita que o futuro parece brilhante entre ele e sua esposa, Meghan Markle.

Quando questionado se o autor de Spare vai ficar com Meghan Markle, o bode escolheu o cartão “sim” com a boca.

Boas notícias para o casal Sussex, não é mesmo?

As previsões de Billy acontecem poucos dias antes da coroação do rei Charles III, marcada para o dia 6 de maio, na Abadia de Westminster.

Antes de Billy, já existia uma cabra na fazenda de Zacharias que podia prever o futuro

A dona de Billy disse ao Southwest News Service que sua avó era uma talentosa cartomante, que lia folhas de chá para mulheres cujos maridos estavam na guerra, na década de 1940. Aparentemente, ela passou seu dom de prever o futuro não só para seus familiares, mas também aos seus animais de estimação.

Antes de possuir Billy, Zacharias tinha outra cabra que também era capaz de prever o futuro. Depois que o animal morreu, sua amiga deu a ela Billy. Zacharias conta que Billy “pegou o bastão” e começou a fazer previsões precisas.

“O mais legal é que é Billy acaba fazendo uma leitura psíquica”, explicou Zacharias. “As pessoas ficam calmas quando acariciam Billy, é como uma epifania”.

“Ele é muito popular, quando as pessoas o veem, não conseguem acreditar que é um bode que adivinha o futuro”, contou a dona de Billy, orgulhosa.

