BBB 23: MC Guimê e Cara de Sapato foram barrados da final do programa

A grande final do BBB reuniu todos os brothers e sisters desta edição, mas a ausência de três participantes chamou a atenção dos internautas nesta terça-feira.

No meio da festa da final, faltaram MC Guimê, Cara de Sapato e Bruno Gaga, que foram vetados de participar do último programa desta edição do Big Brother Brasil.

O veto foi determinado por uma nova regra da TV Globo que deve ser usada a partir de agora em todas as novas edições do programa e que diz que somente os participantes que forem eliminados pela votação do público voltarão para a final do programa.

Guimê e Cara de Sapato foram expulsos do programa acusados de assédio contra a mexicana Dania Mendez, participante de La Casa de los Famosos que fazia um intercâmbio no BBB 23. Os dois estão sendo investigados por importunação sexual.

A terceira ausência notada, de Bruno Gaga, ocorreu porque o brother apertou o botão de desistência um mês após o início do programa, alegando “estar se sentindo perdido e com saudades da família.”

Fora as três exceções, participaram da festa de encerramento desta edição Gabriel Fop, Paula, Cezar Black, Gustavo Caubói, Key Alves, Domitila, Fred Nicácio, Fred Desimpedidos, Marvvila, Marília, Ricardo Alface, Sarah Aline, Gabriel Santana, Larissa, Cristian e Tina.

LEIA TAMBÉM: Com 68,9% dos votos, Amanda é a grande campeã do BBB 23

Nas redes, os seguidores e fãs do programa comentaram as ausências: " Viva as finalistas do #BBB23 A saída de Flop, Sapato e principalmente a de Guimê - q certamente teria sido o campeão do pgm não fosse a funesta consequência pelo exagero na bebida - infelizmente fez essa final ser assim… De qq forma obgda Deserto. Vlw!”, disse um seguidor.

“No final quem ganhou foi o Gaga, Guime e Sapato por não precisar sair das suas casas pra ver essa porcaria”, disse outro comentário feito no Twitter de um seguidor que não gostou da forma como terminou o reality deste ano.