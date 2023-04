BBB 23: Filho de Aline Wirley faz pedido urgente e comove os fãs; confira

Aline Wirley, famosa por compor o Rouge, foi a segunda colocada na final do “BBB 23″ e levou para casa R$ 150 mil. No entanto, além da sua participação no reality show, ela comoveu os fãs ao conversar com o filho durante a madrugada desta quarta-feira (26).

Ao participar do “Bate-Papo BBB”, a cantora conversou ao vivo com o marido, o ator e cantor Igor Rickli, e o filho do casal, Antônio, que deixou todo mundo apaixonado: “Eu te amo tanto. Volte logo para nós. Sem você, minha vida não é a mesma”, disse o menino, que ganhou o coração da web.

Enquanto Aline chorava nos estúdios da TV Globo, no Rio de Janeiro, por causa da declaração, os fãs comentavam sobre o herdeiro no Twitter: “Que momento mais lindo. Que família linda. Que filho perfeito. Que mulher maravilhosa!!!! Eu te amo Aline Wirley!”.

Sem segurar a emoção, uma segunda pessoa disse que também ficou emocionada ao ver a declaração de Antonio: “Chorei vendo o filho da Aline Wirley cantando para ela e pedindo pra ela voltar logo pra casa”, escreveu a pessoa.

Outra fã que acompanhou a final do “BBB 23″ também destacou a participação do filho da cantora: “Ainda gente, o filho da Aline Wirley é a coisa mais linda e fofa do mundo, tô apaixonada”. Um outro anônimo questionou a cantora do Rouge como era para ela ser “mãe da criança mais linda do mundo”. Será que a Aline vai responder?

Que fofura o filho da Aline Wirley cantando pra ela! #BBB23 pic.twitter.com/09tDCynPge — Antenados #BBB23 (@canalantenados) April 26, 2023

Há também quem tenha criado uma versão kids para o “Big Brother Brasil” e destacou quem seria o primeiro campeão do edição: “Antonio, filho da Aline Wirley, vai ganhar a edição do ‘BBB’ especial dos nepobbbabies”.

Além do filho, Aline também escutou o marido, que estava ao vivo no programa: “Amor da vida, pelo amor de Deus...estou com tanta saudade…Essa criança já contando as horas”, disse o famoso, que também foi elogiado nas redes sociais e pela cantora: “Ele está tão lindo”, disse Aline.

