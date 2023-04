Ana Clara revela características do namorado e surpreende: ‘bem dotado’

A apresentadora Ana Clara participou recentemente do podcast “Quem Pode Pod” e revelou todos os requisitos que o homem dos seus sonhos tem. Além de fazer as revelações, ela afirmou que o namorado, Bruno Tumoli, cumpre todos os requisitos de sua lista.

Conforme publicado pelo Splash, na época da gravação o relacionamento entre Ana Clara e Bruno ainda era mantido em segredo pelo casal, por este motivo, na ocasião ela se identificou como estando solteira. Com isso, após assumir o relacionamento, Ana decidiu publicar uma retratação afirmando que o amado cumpre todos os requisitos de sua lista e confirmando seu novo status de relacionamento.

Em um momento descontraído, Ana revela que gosta de ter uma vida sexualmente ativa e que alguns requisitos para ser seu homem ideal incluem este ponto do relacionamento: “Bonito, gente boa, cheiroso, alto, ‘pauzudo’, educado, bem vivido, tem que ter futuro”.

Privacidade e falta de exposição

Após revelar o relacionamento, Ana Clara fez questão de afirmar que o companheiro, Bruno Tumoli, cumpre todos os requisitos de sua lista de homem ideal.

Ela afirma: “Sabe quando falo as características da pessoa que eu acho que eu gostaria de ficar a minha vida toda, que eu queria encontrar, pois bem, as meninas falaram ‘é impossível’, eu falei ‘acha, um dia acha’. Eu achei. Ele tem todas essas características... Prefiro ter sido chata a minha vida toda do que ter acabado com qualquer bosta, muito pelo contrário, acabei com uma coisa linda, maravilhosa”.

Além disso, a apresentadora afirma que prefere manter sua vida pessoal de forma reservada e com pouca exposição para garantir que todo reconhecimento de sua carreira seja referente ao seu próprio trabalho.

“A nossa vida pessoal é independente do que a gente faz no nosso trabalho”, afirma Ana.