Amanda fala sobre Sapato no Mais Você: “até a minha mãe shippa”, após Ana Maria citar o “casal Docshoes”

A manhã de hoje começou animada no Mais Você com a convidada milionária do dia. Amanda Meirelles, vencedora da edição 23 do Big Brother Brasil, chegou com tudo ao programa de hoje.

“Bom humor está a Amanda né, vai embolsar R$ 2.880.000 e mais três carros que ganhou. É de rir a toa, né Amanda?”, brincou Ana Maria Braga.

Eu tinha certeza que a Amanda ia fazer essa idosa se apaixonar por ela, n tem como



AMANDA NO MAIS VOCÊ pic.twitter.com/M0pbdeH3Ap — jes🤙🏼🪢 (@orbesbook) April 26, 2023

E Amanda respondeu: “Até o último minuto, eu achei que o prêmio seria para a Aline. Ainda tô assimilando o que está acontecendo”, disse a vencedora, que não esperou nem Ana Maria apresentar o crepe de seu café da manhã para comer tudo: “Fiquei muito tempo naquela xepa, quando eu vi, já comi tudo, não sobrou nada”, brincou a campeã.

ana maria: da um olhada aí Amanda no seu crepe, também tem aí pra vc

amanda: então, eu já comi ana



passando mal kkkkkkkkkkk a rainha da xepa precisa comer né — ray 🪢 (@fckeddl) April 26, 2023

Ana Maria fala sobre a torcida pelo casal “DocShoes”

Quando a apresentadora foi mostrar o vídeo de sua família recepcionando a campeã do BBB, ela não pode deixar de comentar sobre o “convidado especial e introsado com a família”, que é o ex-brother (que foi expulso do programa), cara de Sapato.

PELO AMOR DE DEUS EU TÔ PASSANDO MAL

AMANDA NO MAIS VOCÊ pic.twitter.com/bnRqTVaS5t — Mandys 🪢 #AmandaCampeã (@meirellesxsep) April 26, 2023

“O Sapato foi uma pessoa extremamente importante pra mim no jogo. A gente entrou junto e ver ele nessa saída foi emocionante, porque ele era uma das pessoas que mais confiava em mim na caasa. A nossa conexão é pra vida”, disse a médica e campeã do BBB.

Ana Maria Braga logo resolveu falar sobre uma possível conexão de casal entre os dois: “Os seus fãs shippam muito vocês. E o amor começa numa amizade, que é o ingrediente principal pra uma parceria de um casal. Já ouviu contar essa história?”, disse a apresentadora.

ana maria “o amor começa com uma amizade, é o ingrediente principal pra uma parceira de um casal, o melhor jeito não é começar pela paixão, é dessa forma” amanda “o que a gente teve foi muito genuíno, vai ser levado aqui fora E O FUTURO A GENTE NÃO SABE” pic.twitter.com/4S7F6AcAvO — ges 🪢 (@gescomenta) April 26, 2023

“Sim, a gente teve uma conexão muito linda e muita genuína e o futuro a gente não sabe, né. É amor mesmo. Eu tenho um amor muito grande por ele, a gente nao abe o que vai aocntecer da vida, mas nossa amizade, vamos levar pra sempre”, declarou a campeã.

Gente, o Lucas!!!! HAHAHAHAH 🗣️🗣️



AMANDA NO MAIS VOCÊ pic.twitter.com/0ttGhKFXt5 — Amanda Meirelles 🤙🏼 (@draameirelles) April 26, 2023

E quando a Amanda comparou o tratamento dela como um amigo, um irmão, seu irmão da vida real, Lucas, entrou no programa ao vivo e arrancou risadas: “Amanda trata o Sapato como irmão? Comigo ela nunca fez esse carinho não”, disse Lucas.

Lucas, “o irmão biscoiteiro”, arrancou lágrimas de Ana Maria ao falar sobre a campeã dessta edição: “Ela representa pessoas reais, mostrou a identidade dela: ela não sabe dançar, ela é engraçada. Todo grupo tem uma Amanda no grupo, se voce nao tem Amanda, voce é essa pessoa: a amiga alto astral”.

E a campeã do BBB ainda revelou: “Até a minha mãe shippa esse casal”.

Ainda participando do programa ao vivo, o irmão de Amanda aproveita para pedir um dos 3 carros que a campeã ganhou e recebe resposta da ex-sister: “Para de biscoitar Lucas, que vergonha você me faz passar. Milionária fica fácil me amar, né cara”.

Ana Maria Braga ainda conta que ela e Amanda estão nas trends, após a aparição de seu irmão Lucas e conta que ela está sendo chamada de “A cunhada do Brasil” e a campeã do BBB brincou: “O biscoiteiro conseguiu a atenção”.

