A família real acaba de corrigir um grande erro em seu site - mas outro ainda permanece!

No mês passado, os fãs obcecados pela realeza notaram que o site oficial da família real não atualizou a biografia do príncipe Archie (3), filho de Meghan Markle (41) e do príncipe Harry (38). E, pouco depois, eles detectaram outro grande erro - mas felizmente acabou de ser corrigido no site. Esse erro recém-corrigido envolve o irmão mais novo do rei Charles (74), o príncipe Edward (59).

De acordo com a Hello! Magazine, os novos títulos reais para o príncipe Edward e sua esposa, Sophie (formalmente conhecida como condessa de Wessex), foram finalmente adicionados à biografia oficial do casal real no site. Mas, de acordo com os fãs reais, a mudança estava atrasada.

Em 10 de março, Edward comemorou seu 59º aniversário. Em homenagem à ocasião especial, o rei Charles presenteou seu irmão com o título real de Duque de Edimburgo, que anteriormente pertencia a seu falecido pai, o príncipe Philip, até sua morte, em 9 de abril de 2021.

Sua Majestade confirmou a emocionante notícia em uma comovente homenagem de aniversário para seu irmão nas redes sociais. Ao lado de uma foto do duque compartilhada na página oficial da família real no Instagram, a legenda dizia: “Desejando ao novo duque de Edimburgo um feliz aniversário hoje! O rei conferiu o ducado de Edimburgo a seu irmão, o príncipe Edward, em seu aniversário de 59 anos”.

E agora, finalmente o site da família real foi atualizado para refletir o título do príncipe Edward, junto com o de sua esposa, Sophie. Mas, embora os títulos reais do novo duque e duquesa de Edimburgo tenham sido corrigidos, outro erro ainda permanece: a posição atual do príncipe Archie na linha de sucessão não foi alterada.

Veja bem, os admiradores reais notaram que a biografia do jovem príncipe atualmente afirma que ele ocupa o sétimo lugar na lista, mas isso não está certo. O site da família real (que deveria ter sido atualizado depois que o rei Charles ascendeu ao trono) deve afirmar que o jovem real agora ocupa o sexto lugar na linha de sucessão.

