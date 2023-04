A declaração que pode ter feito Zendaya seguir Bruna Marquezine e um medo confessado: “pavor dessa menina”

A carreira internacional de Bruna Marquezine já está dando o que falar. O filme de super-herói da DC Comics “Besouro Azul” ainda não estreou, mas a atriz brasileira já está se destacando entre os famosos de fora.

A prova disso é que ninguém menos que Zendaya, começou a seguir Bruna no Instagram depois que ambas estiveram na Cinema Com, em Los Angeles, para um evento que celebrou os 100 anos dos estúdios da Warner Bros.

Na ocasião, a vencedora do prêmio de Estrela do Ano foi Zendaya, que se destacou ao lado de Timothée Chalamet no tapete vermelho.

Bruna apostou em um look todo azul em homenagem ao filme que promete lançar sua carreira internacional.

Essa não foi a primeira vez que os nomes Bruna Marquezine e Zendaya apareceram próximos na imprensa. A brasileira já tinha revelado algo especial durante uma participação no PodDelas.

“Eu sou completamente apaixonada pela Zendaya”, confessa, completando que ainda não a conhece, mas queria muito que essa amizade acontecesse.

Bruna também disse que não sabe se está preparada para ser amiga da estrela e até brinca que isso não deve acontecer, porque Zendaya pode achá-la uma “psicopata” ao ver essa entrevista.

“Eu tenho medo de conhecer e ficar nervosa e a pessoa falar ʽque pavor dessa meninaʼ”, finalizou.

Confira o vídeo em que Bruna fala sobre Zendaya a seguir:

🚨VEJA: Bruna Marquezine falando sobre Zendaya em um podcast e depois sendo seguida pela dona de Hollywood. pic.twitter.com/1svQqtGhiB — HIT SITE (@ohitsite) April 26, 2023

“Besouro Azul” tem estreia marcada para 17 de agosto. O longa é protagonizado pelo ator americano Xolo Maridueña, que interpreta o jovem latino Jaime Reyes e Bruna dará vida a personagem Jenny Kord, que é inédita e não existe nos quadrinhos ou em qualquer outra mídia.

