Vidente faz previsão sobre quem será campeã do BBB 23 e revela o que atrapalhou Bruna Griphao

O Planeta Podcast trouxe mais um assunto que é tendencia nas redes sociais para ser comentado pela vidente Vandinha Lopes, que ficou conhecida ao participar do reality Os Paranormais, do Domingo Legal (SBT) em 2014.

Apontando a edição do Big Brother Brasil 2023 como “flopada”, termo usado para mostrar que algo fracassou, os apresentadores questionam a médium sobre quem vencerá o programa da TV Globo.

Para a espiritualista, a final será disputada entre a cantora Aline Wirley e a médica Amanda Meirelles. Sobre a atriz Bruna Griphao, ela revelou o que atrapalhou a sister em sua trajetória.

“Ela peca mais pelo lado arrogante, pela prepotência. Se não fosse pela prepotência ela iria muito longe a ponto de chegar como vencedora”, explica.

A médium conta que na linha do merecimento espiritual, quem merece sair vencedora é Aline e que isso a ajudará a refazer a história da vida dela.

Voltando a falar de Bruna, a vidente afirma que sua participação é “uma pena”, pois ela entrou para realizar um aprendizado de alma e compreender como lidar com as pessoas, mas que no final a experiencia foi uma “briga de foice”.

“Ela entrou mais para um aprendizado de alma(...). Aceitar, aprender a conviver com o não. Foi mais para um aprendizado de vida pessoal”, contou.

Já a Amanda foi chamada de fofa, justa e verdadeira. Confira o vídeo completo a seguir:

O tarólogo Val Couto já havia avisado no começo da edição que o prêmio do BBB 23 iria para casa seria uma mulher.

“Para este ano, quem leva o Big Brother com certeza é uma mulher. Eu vejo atrás das cartas que é uma mulher. As cartas estão bem bonitas, mostrando muita coisa legal”, disse na época.

Ele também previu que Bruno Gaga desistiria do programa afirmando que alguém irá desistir e pensar que participar da edição foi um erro.

Atualmente, Val tem feito previsões sobre Patrícia Poeta e Manoel Soares no programa encontro.

