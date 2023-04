Suzana Pires conta reação de Marcos Pasquim ao ser pego a traindo com outra mulher Imagem: reprodução Instagram (@suzipires e @pasquim)

Durante participação no programa ‘Que História É Essa, Porchat?’, que vai ao ar nesta terça-feira (25), a atriz Suzana Pires relembrou quando foi traída pelo ator Marcos Pasquim, seu namorado na época.

“Eu estava namorando e tinha acabado de fazer muito sucesso na novela das 19h, ‘Caras & Bocas’. Meu nome estava em todo o lugar”, disse a atriz, que foi capas de jornais em uma época que não havia tanta exposição da vida pessoal.

Ela continuou: “Ele não contracenava muito comigo, mas eu ficava olhando de longe. E é bom ficar claro que a gente é amigo hoje em dia, está tudo certo. Mas na época foi horrível”

“Um mês depois, acordo, ele entra no quarto com um jornal, tremendo, chorando e fala: ‘Me perdoa’. Eu abri o jornal e na capa tinha uma foto minha, belíssima em um evento, ele beijando outra ao lado e a manchete era: ‘Suzana Pires toma um chifre e blá, blá, blá’”, finalizou o exposed.

Segundo o Observatório dos Famosos, o ex-casal se conheceu em 2009 e o namoro durou até junho de 2010.

Piqué tóxico: jornalista relembra cena de ciúmes durante gravação de Shakira e Maluma

O relacionamento entre Shakira e Gerard Piqué pode até ter acabado, mas continua dando o que falar. Recentemente, o paparazzi Jordi Martí voltou a falar em seu canal no YouTube sobre o dia em que Piqué protagonizou uma cena de ciúmes, aparecendo no set da gravação do clipe de Maluma e Shakira, da música Clandestino, às três da manhã.

“As filmagens começaram às oito da noite nos arredores de Barcelona, em alguns armazéns industriais, e para minha surpresa, às 3três da manhã, quando já estavam filmando por muitas horas, Gerard Piqué apareceu sem aviso prévio”, contou Jordí no vídeo.

O colaborador do programa de entretenimento El Gordo y La Flaca compartilhou uma série de fotos que tirou no dia da gravação, nas quais é possível ver Piqué chegar no local.

“Houveram muitos rumores de que poderia ter havido um encontro sexual entre Maluma e Shakira”, diz Jordí. “Gerard Piqué, que sabemos por informações muito próximas dele que estava com a pulga atrás da orelha, apareceusem avisar para ver o que estava acontecendo entre os dois artistas”, continuou, como “um fruto do ciúme e da insegurança” que o ex-jogador sentia.

