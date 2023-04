“Sou louca por carros”: Ludmilla fala de sua participação em ‘Velozes e Furiosos’

A cantora Ludmilla compartilhou um vídeo em sua rede social mostrando os bastidores da gravação do filme Velozes & Furiosos 10 e revelando que fará uma ponta no filme.

“Quando eu cheguei no set e vi que era tudo de verdade, não era um sonho… Foi incrível”, diz a cantora sobre a gravação. Na imagem postada, Ludmilla é a garota que dá o sinal para começar a corrida.

A cantora disse que todo o elenco foi muito simpático com ela: “Eu estou apaixonada por todo elenco, por toda a equipe. Eu saí de lá mais fã do que já era”, contou a cantora nas redes sociais.

A previsão é que o longa seja lançado no Brasil em maio deste ano e deve ser o último filme da franquia, que estreou nos cinemas em 2001.

Como nos filmes anteriores, Vin Diesel retoma seu personagem ‘Dom Toretto’ e o elenco traz ainda o ator Jason Momoa, Charlize Theron, Rita Moreno, Jordana Brewster e Michelle Rodriguez.

ANIVERSÁRIO

A cantora celebrou nesta segunda-feira também seu aniversário de 28 anos com direito a uma festa no bairro de São Conrado, no Rio de Janeiro, com a participação de convidados ilustres como Luciano Huck e outros.

Segundo o portal Terra, a cantora recebeu de presente da esposa Brunna Gonçalves um elegante conjunto de jóias da marca Van Cleef & Arpels’ que custa em torno de R$ 60 mil, sendo composto por pulseira de 18 quilates no valor de R$ 38,8 mil e colar que custa R$ 21,2 mil.

“Eu estava louca por essa. Ela ainda me deu o cordão também. te amo, linda! Amei!”, disse Ludmilla.