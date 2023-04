‘Rei da marmita’, César Tralli compartilha foto da comida caseira preparada pela esposa

César Tralli compartilha foto de sua marmita na hora do almoço (Reprodução / Instagram @cesatralli)

Na tarde desta segunda-feira, 24 de abril, o apresentador César Tralli compartilhou com seus seguidores do Instagram o momento em que aproveita sua marmita entre um telejornal e outro. Sorridente, e vestindo o habitual terno e gravata, ele mostrou o conteúdo de sua “quentinha” e agradeceu pela comida.

“Bendita seja a marmita de cada dia. Uma ótima semana para você. Sempre na força, na fé e no rango caseiro saudável”, legendou o apresentador que, em pouco tempo, foi surpreendido pela esposa, Ticiane Pinheiro, nos comentários: “Eu que fiz”, afirmou ela sobre a marmita.

Conforme publicado pela Caras, a postagem de Tralli vem depois que o apresentador comentou no programa Altas Horas sobre seu hábito de levar marmitas para o trabalho. “Almoço no trabalho, trago a minha marmita. Eu sou o rei da marmita na Globo. Já sou famoso pela marmita”.

Gente como a gente

Nos comentários da publicação, rapidamente colegas de profissão, famosos e admiradores do apresentador compartilharam suas reações à revelação de César Tralli, com muitos apoiando o hábito do apresentador e outros elogiando a composição saudável da marmita.

“Marmiteiros do mundo, uni-vos!”, escreveu Renata Loprete, ao que Felipe Andreoli não perdeu tempo e comentou: “Do lado ali é um dogão com purê?”.

Entre os fãs, diversos comentaram manter os mesmos hábitos que o apresentador, mesmo que com outros alimentos preferidos para o dia a dia.

“Se o Tralli come marmita, quem sou eu para não comer!”, comentou uma seguidora.

“Para manter a silhueta e a saúde do corpo tem que comer marmita mesmo, assim você sabe a qualidade do alimento que está comendo. Muito bem Tralli! Parabéns, você está certo”, comentou outra.

“Olha aí o saladão que ele leva! Ótimo exemplo! Marmita de salada sim!”, finalizou outra seguidora do apresentador.

