“Que brega!”: Eliezer reage a comentário sobre tatuagem em homenagem à filha; Viih Tube se emocionou

Viih Tube se emociona com homenagem de Eliezer à filha do casal e vai às lágrimas em vídeo (Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal)

O ex-BBB Eliezer resolveu usar suas redes sociais para responder a um fã que chamou de brega a tatuagem que ele fez do pezinho de sua filha recém-nascida no braço. Eli está casado com a também ex-bbb e influenciadora digital Viih Tube.

Ontem, Eli postou um vídeo em seu Instagram para mostrar o tatuator trabalhando para imprimir a impressão do pé da pequena Lua e de sua digital e da esposa em seu braço.

“Hoje foi o dia de eternizar em mim o maior amor do mundo. Eu nunca senti isso antes, é surreal e forte demais. Minhas tatuagens são as minhas histórias e viagens mas dessa vez foi um pouco diferente. Essa é a mais especial e a mais importante de todas… minha família. Uma homenagem pra minha filha e pra minha mulher”, disse na postagem.

Ao acabar, ele foi mostrar para Viih Tube a surpresa e ela chorou de emoção: “Que lindo, amor!”, disse.

Eli exibiu a tatuagem e disse que deixou ainda mais um espacinho sobrando “caso venha mais uma”.

LEIA TAMBÉM: Vidente faz previsão sobre quem será campeã do BBB 23 e revela o que atrapalhou Bruna Griphao

“QUE BREGA!”

Mas como na Internet nem tudo são flores, um dos seguidores resolveu questionar sua decisão: “1 – que brega 2 – e quando terminar com ela?”, disse.

Imagem do Instagram de Eliezer (Reprodução/Instagram)

Eli fez um post dizendo que fazia questão de responder publicamente, já que o internauta o havia marcado. “Se um dia a gente terminar, a Lua não vai deixar de ser minha filha e a Viih não vai deixar de ser a mulher que deu à luz ao maior amor da minha vida, logo, se terminarmos, isso não muda. É para sempre!”, disse. “Sobre achar brega, é uma pena eu achei lindo e fiz minha mulher muito feliz”, disse.

“Pra mim, é isso que importa”, disse Eliezer no Instagram.