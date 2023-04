Previsão de vidente pode se tornar verdade: destino de Patrícia Poeta e Manoel Soares é definido

As polêmicas em torno da relação entre Patrícia Poeta e Manoel Soares não param. Na manhã da última segunda-feira, 24 de abril, a apresentadora foi acusada de interromper, mais uma vez, o seu parceiro de palco. Mas agora, parece que a história está se encaminhando para um fim.

No início do mês, a Isto É Gente conversou com o tarólogo e vidente Val Couto em busca de respostas sobre o que aconteceria com Patrícia e Manoel. E, Couto, que é famoso por fazer previsões sobre a vida dos famosos, previa que Manoel deixaria o Encontro. Relembre fala:

“Vejo uma mudança na vida dos dois. Provavelmente, o Manoel pode deixar a Globo, mas irá se dar bem com uma proposta boa. Já a Patrícia Poeta vai passar por um problema de saúde. Ela precisa tomar muito cuidado. Não vejo mais os dois trabalhando juntos”, concluiu o clarividente.

A previsão que deu certo: Manoel Soares deixará o Encontro

Parece que Val Couto estava certo e e que a TV Globo decidiu finalmente acabar com esse ‘climão’ matinal entre Patrícia Poeta e Manoel Soares, que só tem gerado críticas, tanto de espectadores, quanto de outros artistas.

Patrícia Poeta fica no Encontro e Manoel Soares deve sair

Segundo o colunista Matheus Baldi, quem deixará o programa matinal é Manoel Soares, para se dedicar completamente ao Papo de Segunda, do GNT, ao lado de João Vicente, Chico Bosco e Kond.

Mas não é só isso! O colunista disse também que a emissora já pensa em um programa para Manoel comandar ao lado de outra apresentadora, mas não há nada definido; nem sobre o que será o programa e nem quem seria essa possível parceira de palco.

Com essa decisão, é provável que Patrícia Poeta siga comandando o Encontro, já que seu contrato vai até 2025.

