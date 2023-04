Pirou o cabeção: Amigo conta como foi o falecimento de Reges Bolo, vocalista da banda “O Surto”

A voz que interpretou “A Cera (Pirou o Cabeção)”, da banda “O Surto” se despediu do Brasil na última segunda-feira (24).

Reges Bolo, faleceu aos 52 anos, deixando cinco filhos e um neto. A notícia foi dada por Franklin Medeiros, baixista da banda, que enviou uma mensagem de despedida ao amigo.

“E nos deixou hoje meu parceiro Reges Bolo, da banda O Surto, que fez todo Brasil pirar o cabeção com o sucesso ‘A Cera’! Agora está no plano espiritual espalhando a sua genialidade! Descanse em paz”, escreveu nas redes.

De acordo com a Quem, Franklin afirmou que o músico morreu em casa, enquanto dormia. A causa da morte ainda não apurada, mas a família acredita que trata-se de uma parada cardíaca.

A banda também homenageou Reges nas redes sociais: “É com imenso pesar que viemos comunicar o falecimento do nosso querido Reges Bolo. Sua voz, sua presença , seu talento e amizade será lembrado e para sempre. A Banda e amigos agradecem a todos pelo apoio e carinho nesse momento difícil”, publicaram no Instagram.

Relembre o sucesso “A Cera (Pirou o Cabeção)” ao vivo no Rock in Rio: