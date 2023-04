Piqué tóxico: jornalista relembra cena de ciúmes durante gravação de Shakira e Maluma

O relacionamento entre Shakira e Gerard Piqué pode até ter acabado, mas continua dando o que falar. Recentemente, o paparazzi Jordi Martí voltou a falar em seu canal no YouTube sobre o dia em que Piqué protagonizou uma cena de ciúmes, aparecendo no set da gravação do clipe de Maluma e Shakira, da música Clandestino, às 3 da manhã.

“As filmagens começaram às 8:00 da tarde nos arredores de Barcelona, em alguns armazéns industriais, e para minha surpresa, às 3 da manhã, quando já estavam filmando por muitas horas, Gerard Piqué apareceu sem aviso prévio”, contou Jordí no vídeo.

O jornalista detalha a relação de Shakira e Maluma

O colaborador do programa de entretenimento El Gordo y La Flaca compartilhou uma série de fotos que tirou no dia da gravação, nas quais é possível ver Piqué chegar no local.

“Houve muitos rumores de que poderia ter havido um encontro sexual entre Maluma e Shakira”, diz Jordí. “Gerard Piqué, que sabemos por informações muito próximas dele que estava com a pulga atrás da orelha, apareceu sem avisar para ver o que estava acontecendo entre os dois artistas”, continuou, como “um fruto do ciúme e da insegurança” que o ex-jogador sentia.

O jornalista, no entanto, esclareceu que “nunca viu nada” comprometedor entre Shakira e Maluma. “A única coisa que vi foi uma grande amizade, uma grande cumplicidade entre dois artistas que se amam e se admiram”.

Maluma falou sobre encontro tenso que teve com Piqué

Depois do lançamento do clipe de “Clandestino”, Maluma fez uma live no Facebook onde contou como foi conhecer Gerard Piqué e a “tensão” que sentiu naquele dia

“Eu queria sair, foi o momento de maior tensão da minha vida porque a letra diz coisas como: ‘Ela quer que eu faça em partes diferentes; ela está cansada de decepções’”, disse o cantor, em maio de 2018.

“Vi que o Gerard Piqué estava gostando da música, mas foi muito intimidante”, continuou Maluma, na época.

