No Podpah, Cleber Machado brinca sobre demissão da Globo: “Sobrou do meu dinheiro”

No Podpah, Cleber Machado desabafa sobre demissão da Globo: “Sobrou do meu dinheiro” Imagem: reprodução Instagram (@oficial_clebermachado)

Convidado do Podpah da última segunda-feira (24), o locutor Cleber Machado falou sobre seus 35 anos de carreira na Globo e deu mais detalhes sobre a sua demissão.

Em conversa com Igão e Mítico, o jornalista esportivo deixou claro que não esperava a demissão, mas que as coisas começaram a “ficar estranhas” dez dias antes do comunicado.

Na hora da demissão, ele chegou a se questionar os motivos, se era uma mudança de postura da emissora ou por questões financeiras, e esse segundo motivo foi o que foi dito, o que causou surpresa.

“Eu acho que sai porque os caras precisavam economizar dinheiro e sobrou do meu dinheiro. Eu acho que foi isso, foi mais ou menos o que me disseram. Não sei, pode ser que eles tenham cansado de mim, não queriam mais eu. Saiu eu, saiu Noriega, saiu Régis, do jornalismo saiu um monte de gente”, iniciou Cléber.

Fora da Globo após 35 anos, o locutor já foi chamado por outras emissoras e plataformas de streaming para realizar alguns trabalhos.

Na Record, foi responsável por narrar a final do Paulistão 2023. Além disso, Cléber Machado assinou contrato com Amazon Prime Video para a Copa do Brasil.

Eternizando diversos lances do futebol e de outros esportes, o corintiano Igão aproveitou o momento para que o locutor relembrasse como foi narrar o gol de empate do Corinthians contra o Boca Juniors no primeiro jogo da final da Libertadores de 2012. Naquele ano, o Timão sagrou-se campeão da competição e ainda levou o Mundial, ganhando do Chelsea.

Assista ao momento a seguir:

