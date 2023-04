Morre idealizador de “We Are The World” aos 96 anos: Famosos lamentam falecimento de Harry Belafonte

Um dos responsáveis pela criação do supergrupo USA for Africa, que lançou a música “We Are The World” e cerca R$ 392,3 bilhões para as vítimas da fome na Etiópia, se despediu do mundo nesta terça-feira (25), em Nova York.

Harry Belafonte, cantor conhecido como “Rei do Calypso”, um gênero de música caribenha com influências da África Ocidental e da França, faleceu em sua casa em Nova York, vítima insuficiência cardíaca.

Além de ser o primeiro músico a vender a vender mais de um milhão de cópias nos Estados Unido, com seu terceiro álbum, o LP “Calypso”, de 1956, ele era reconhecido como um forte ativista dos direitos civis.

Ele foi confidente de Martin Luther King e o ajudou a realizar a campanha de 1963, chegando a arrecadar 50 mil dólares para tirar o líder da prisão.

John F. Kennedy nomeou Belafonte para o comitê de assessoria do Corpo da Paz ao ser eleito presidente.

O cantor também foi pioneiro ao se tornar primeira pessoa negra a ganhar um prêmio Tony e depois o primeiro negro a ganhar um prêmio Emmy por “Tonight with Belafonte”.

Famosos renderam homenagens belas nas redes sociais para Belafonte e relembraram sua influência.

“Que Deus tenha meu querido amigo HARRY BELAFONTE em um descanso tranquilo. Estamos perdendo nossos gigantes a torto e a direito. Temos que celebrar nossos idosos enquanto eles estão conosco”, disse Spike Lee no Instagram.

“Outra ‘GRANDE ÁRVORE caiu’: Harry Belafonte, um pioneiro e herói para todos nós. Obrigado por sua música, sua arte, seu ativismo, sua luta pelos direitos civis e justiça - especialmente arriscando sua vida no passado para conseguir dinheiro para o movimento. Sua presença aqui na terra nos abençoou”, escreveu Oprah Winfrey em um comunicado ao ET.

Confira um dos sucessos de Harry Belafonte: