“Milagre da Vida”: viúva do sertanejo Leandro dá à luz aos 47 anos

A viúva do cantor sertanejo Leandro, que fazia dupla com o irmão Leonardo, deu à luz ao seu quinto filho e compartilhou a foto do pequeno nas redes sociais.

Andréa Mota, de 47 anos, teve seu quinto filho, fruto do relacionamento com Fernando Alves Carmo, na última terça-feira, mas somente neste sábado divulgou as imagens do caçula.

“O nascimento de um filho é a concretização do milagre da vida. Tudo aconteceu nesta terça-feira dia 18/04/23 às 20:30 hrs e, entre lágrimas de muita emoção, nossa família cresceu. Uma sensação de plenitude que aqueceu nossos corações”, escreveu na legenda da foto.

A ex-modelo e empresária é mãe de Lyandra, de 27 anos, e Leandrinho, de 25, ambos do casamento com Leandro, e de Fernando e Felipe, do atual marido, com quem se casou quatro anos após a morte do cantor sertanejo.

“Seja bem-vindo, Gabriel, saiba que vamos te acolher com um amor infinito, pois você é o milagre que tanto desejávamos para completar ainda mais nossa família. Que Deus abençoe sua jornada neste mundo, papai e mamãe estarão aqui para te guiar e acompanhar. Te amamos e te desejamos. Obrigada, meu Deus, por nos presentear com 5 vidas que nos completam a cada dia. Obrigada, meu Deus, por sermos merecedores de tanto”, completou.

O cantor Leandro morreu em 1998, aos 36 anos, após uma luta contra um câncer raro no pulmão conhecido como tumor de Askin. Na ocasião, ele e seu irmão Leonardo já formavam uma das duplas mais famosas do país, tendo vendido milhões de discos e com agenda de shows lotada durante todo o ano.