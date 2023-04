Longe de Patricia Poeta, esta foi a última vez que Manoel Soares foi visto na TV

Diferente dos últimos desdobramentos, em que seu viu envolvido em polêmicas com Patricia Poeta, hoje (25) a ausência de Manoel Soares no programa Encontro, da TV Globo, foi um dos pontos de atenção e repercutiu entre os internautas.

Vale lembrar que, embora não tenha sido confirmado, muitos acreditam que Soares pode deixar o comando do programa de entrevistas devido ao desgaste notado no relacionamento com Poeta.

Mas e então, aonde foi parar Manoel Soares?

Até o momento Manoel não justificou o motivo de sua ausência no programa desta terça-feira (25), no entanto, mesmo longe do Encontro, isso não significa que o apresentador esteja longe da TV.

Sobre a afirmação anterior, isso acontece porque ontem mesmo Soares fez uma publicação em sua conta do Instagram na qual fala sobre seu programa no GNT, Papo de Segunda.

Em sua publicação, o apresentador escreveu brevemente: “Gente, que prazer receber o @caitomainier no nosso Papo de Segunda! O cara além de ser um ator, roteirista e diretor incrível, é bom de conversa. Volte sempre, irmão! Você que nos acompanhou até aqui, obrigado por sua audiência! E se perdeu esse papo, já corre no @globoplay pra assistir porque falamos sobre cultura, autoimagem e as famosas gafes públicas, tudo isso com muito humor!”.

