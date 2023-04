Hugo Gloss fala para Ana Maria Braga sobre visita à Preta Gil: “está lutando, mas com sorriso no rosto”

Na manhã desta terça-feira, o jornalista Hugo Gloss participou do Mais Você para relembrar sua carreira e falar sobre a final do BBB. Mas, o momento que emocionou os espectadores, foi quando Ana Maria Braga perguntou para ele sobre sua visita à sua amiga Preta Gil, de quem é muito próximo.

Como assim, Namaria?! A responsabilidade é TODA minha! E estar aqui com você é a realização de um sonho! Quem aí tá assistindo?! O papo tá tão bom que só agora no intervalo vamos comer um pouquinho! 😁 Liga aí na @tvglobo e vem assistir com a gente! (📹: @TVGlobo) pic.twitter.com/PdPHiDa723 — Hugo Gloss (@HugoGloss) April 25, 2023

A filha de Gilberto Gil vem se tratando de um câncer no intestino desde janeiro deste ano e os amigos têm feito visitas para a cantora, em apoio a sua melhora. Hugo Gloss, que visitou Preta há uma semana, contou sobre o estado de sua amiga: “Estive com ela no domingo passado. Ela está mantendo a esperança. Ela está lutando, mas com um sorriso no rosto. Eu tenho certeza que ela vai melhorar, ela vai passar por isso ”.

Ana Maria, que já passou por tratamentos de câncer por mais de uma vez, comentou sobre o último post de Preta, que celebrou por poder tomar sol novamente, após meses de tratamento: “Ela tá festejando, pois só quem já teve sabe que fazer quimio é um tratamento muito duro; e agora ela já pode tomar sol”, e continuou: “Viva a vida, e a gente faz coro pra você, Pretinha”, disse Ana Maria emocionada.

“Viva a Preta”, completou Hugo Gloss.

“Eu ia amar se Aline ganhasse”, Hugo Gloss tem sua preferida para a final

Como ele foi convidado para falar sobre o BBB, o jornalista teve que falar para quem seria seu voto na final. E, apesar de acreditar que a sister Amanda é a preferida do público e tem grandes chances de levar o prêmio, Hugo Gloss declara que, na realidade, sua torcida é da Aline: “Eu ia amar se Aline ganhasse”.

O hugo gloss reiterando no mais você que a favorita é A AMANDA, que ela conquistou uma torcida muito grande, que ela foi a que mais ganhou prêmios lá dentro e ele ainda disse “ESSE BBB É DA AMANDA”. (lembrando que ele curtiu o vídeo do jurídico dela ontem) VAMOS TIME!!!!!!! — ges 🪢 (@gescomenta) April 25, 2023

Espectadores criticam maquiagem de Hugo Gloss

Entre os comentários sobre o programa no Twitter, internautas estão reclamando do exagero na maquiagem de Hugo Gloss: “Hugo gloss fez blackface?”, tuitou um espectador.

Veja mais reações:

O que aconteceu com a cara de Hugo Gloss?? #bbb23 pic.twitter.com/KWFY5BwcWU — LARISSA (@larissaa1925) April 25, 2023

Meu pai o que fizeram com o rosto do Hugo Gloss? Que maquiagem horrenda #MaisVocê — Sororidade não é só # (@NaclaraAssing) April 25, 2023

Hugo Gloss presenteia Ana Maria e relembra sua avó

Minha avó amava essa mulher e orou muito para que ela superasse as batalhas da vida! Tenho certeza que todo Brasil já torceu por Ana Maria, e agora pude retribuir esse carinho com um crucifixo! Te amamos, Namaria! (📹 @TVGlobo) pic.twitter.com/iVwSWcVW1f — Hugo Gloss (@HugoGloss) April 25, 2023

Leia também: