Um indivíduo do Rio Grande do Sul tem aborado admiradores da cantora Marília Mendonça ao compartilhar fotos do corpo da artista durante o procedimento de necropsia.

Como detalhado pelo site Metropoles, ele envia imagens e tenta vender outras. O pagamento deveria ser feito por meio de Pix.

O criminoso conseguiu contatos em grupos de fãs de Marília no app de mensagens WhatsApp.

Homem aborda fãs da cantora Marília Mendonça para vender fotos de necrópsia com pagamento pelo Pix.

Como informado, ele aborda as pessoas já enviando algumas imagens da cantora falecida e cobrando por outros registros criminosos.

‘O homem divulga um número de CPF como chave Pix. Por meio do documento é possível confirmar que há uma empresa registrada como Microempreendedor Individual (MEI), sediada em Caxias do Sul (RS)”, detalhou o site.

Ainda de acordo com as informações, o número de telefone usado pelo criminoso para abordar os fãs da cantora tem um DDD do estado de São Paulo.

Com informações do site Metropoles

