“Gosto de ser disputada”: atriz de pegadinha revela que já recebeu ‘cantadas milionárias’

Conhecida por suas participações nas pegadinhas da Rede TV, a atriz Nanda Marques, que também desfila em várias escolas do Rio, disse que durante o carnaval recebe dezenas de cantadas de turistas e bicheiros, algumas delas envolvendo somas bastante tentadoras.

Em uma delas, revelou, um casal de holandeses que passava uma temporada no Rio lhe ofereceu a bagatela de US$ 150 mil (pouco mais de R$ 760 mil) para fazer sexo com eles. Essa, segundo ela, foi a proposta mais ousada, financeiramente falando, que fizeram para ela. “Não aceitei, então, eles falaram: ‘todos têm um preço, qual o seu? Pagamos o valor que for’.”

Segundo ela, assédio aumenta muito na época do carnaval, quando a cidade do Rio fica lotada de turistas. “Sou muito assediada por bicheiros e gringos. Os turistas de fora ficam extasiados com meu corpo. Já recebi todo tipo de proposta de joias, viagens a valores que nunca imaginei”, disse.

As pegadinhas na TV também lhe deram muita visibilidade e Nanda disse que recebe muita cantada também nas redes sociais de todos os tipos, solteiros, casados, homens e mulheres. “Acho que por conta do anonimato as pessoas perdem a linha”, declarou.

A atriz, no entanto, disse que não se sente intimidada ou incomodada com os constantes assédios. “Com as pegadinhas e o carnaval me tornei uma ‘sexy symbol’. E gosto disso. Gosto de me sentir sexy e desejada. Gosto de ser disputada”

Musa do Flamengo

A atriz revelou ainda que é muito supersticiosa e nos dias de clássico de seu clube, o Flamengo, só usa calcinhas pretas ou vermelhas. Segundo ela, esse é um ritual que mantém em todos os jogos de decisões de seu clube. “Quando dá, uso as duas cores juntas”, revelou.