“Eu vou, mas volto logo”: Atriz Ana Hikari, de ‘A5 Five’, se despede da Rede Globo

Mais uma atriz engrossa a longa lista de contratos descontinuados da Rede Globo. Nesta segunda-feira, a atriz Ana Hikari, que fez a ‘Tina’ em Malhação e ‘A5 Five” usou suas redes sociais para se despedir da emissora e dos colegas de trabalho, após seis anos como contratada da Globo.

Assim como seus colegas que não renovaram contrato, a partir de agora atriz trabalhará por obra, sem contrato fixo. como parte do projeto de reestruturação da empresa.

Na postagem, Ana agradece pelos anos que trabalhou na empresa da família Marinho. “Dona glô, foi uma aventura linda! Foram 6 anos de muito crescimento, muitas aventuras, muito afeto no camarim, muito texto, muitos crianças esperanças, muita novela, muita série, muito embaixadora glô, muitas amizades, muitas caracterizações diferentes, muitos cabelos diferentes, muita aprendizagem e desenvolvimento. Que relação linda que temos né glô? Eu to bem feliz! Tenho muito orgulho de dizer que você foi minha casa exclusiva nesses 6 anos”, escreveu Ana.

A atriz montou um vídeo com dezenas de fotos de momentos dela na emissora. “Eu lembro glô, que durante meu primeiro ano contratada eu andava pelo projac o dia todo com o crachá pendurado no pescoço (e até me zuavam por isso kkkkk). Mas ahhh glô, eu morria de orgulho de tá ali com esse crachá no peito sabe? E poxa, como aprendi, como cresci, como vivi, como fui feliz! Mas que bom, glô, que cê entende que eu tenho outras aventuras pra encontrar por aí. E cê sabe né, glô? Eu vou, mas volto logo. A boa embaixadora a casa torna haha. Uma gratidão imensa e um beijo no coração de casa um que fez parte dessa minha jornada com a dona glô!”, conclui em sua postagem.