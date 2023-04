“Eu me boto numas furadas!”Jojo Todynho divide os percalços da vida acadêmica

A vida acadêmica aparentemente não está sendo o mar de rosas que esperava a cantora e influenciadora Jojo Todynho, que compartilhou em suas redes uma postagem onde revela que a semana de provas é um desafio que está custando sua sanidade.

“Ah, não, eu vou ser doutora Toddy”, começa ela, em tom sarcástico, e emenda: “Começa a estudar para a prova”. Jojo começou no início do ano na Faculdade de Direito e tem dividido com seus seguidores o dia-a-dia de sua nova experiência.

“Questionar, racional e objetiva”, diz Jojo, para depois emendar “gruda aqui pelo amor de Deus na parede do cérebro, meu pai amado”, fala em tom desesperado.

Em determinado momento, Jojo fala consigo mesma: “Depois fala assim “você é gorda”! eu não sou gorda, não, amor, eu tê é inchada das pancadas da vida, porque eu me boto numas furadas que só Jesus”, reclama.

Jojo confessou que está tendo bastante dificuldade em memorizar todos os conceitos e absorver o conteúdo das matérias.

Seus seguidores se manifestaram e procuram dar dicas para ajudar a cantora. “Uma dica; coloca um gravador na mesa, qdo chegar em casa transcreve a aula que vc gravou pro caderno...aí depois ler ler e ler de novo grifando as partes principais....aí vc tira nota boa, pra mim dava certo”, disse uma internauta.

“Hahahha vai dar certo! faz pequenos intervalos. Faz músicas pra memorizar! Ajuda mto! vai na fé preta. Dra Jojo simmmm”, emendou outra seguidora.

Qualidade de vida

Durante entrevista ao Gshow, a cantora falou sobre as mudanças que fez em sua agenda e a retomada dos treinos para perder peso. Ela disse que não busca um corpo perfeito, mas qualidade de vida. “A gente otimiza o dia e descobre que dá tempo para tudo quando estipulamos nossas prioridades. Meu humor melhorou, estou mais disposta e o dia rende”.