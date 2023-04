Empresa lança primeira Barbie com síndrome de Down: “jornada de inclusão” Imagem: divulgação Mattel

A Mattel, responsável pela Barbie, lançou nesta terça-feira (25) a primeira boneca da marca com síndrome de Down. Em vídeo de divulgação, a empresa diz que a “Barbie segue com sua jornada de inclusão”.

“Nosso objetivo é permitir que todas as crianças se vejam na Barbie, enquanto também encorajamos crianças a brincarem com as bonecas com as quais elas não se parecem”, disse Lisa McKnight, vice-presidente executiva e diretora global da Barbie & Dolls.

A empresa informou que a boneca possui estrutura mais curta e um tronco mais longo que outros exemplares da Barbie, além de olhos mais arredondados, orelhas menores e nariz achatado.

A criação da boneca contou com a parceria entre a Mattel e a National Down Syndrome Society nos Estados Unidos.

Outros detalhes que identificam a boneca com síndrome de Down estão nos acessórios. O vestido é feito nas cores amarelo e azul, cores da campanha de conscientização da síndrome de Down. O colar que acompanha a personagem também possui uma triplicação (trissomia) do 21º cromossomo causador da síndrome.

“Concebida em parceria com a National Down Syndrome Society, a Barbie tem o orgulho de apresentar a primeira boneca com síndrome de Down. Com o lançamento desta boneca, a Barbie espera continuar a permitir que mais crianças tenham a chance de se ver na Barbie, refletir melhor o mundo que veem ao seu redor e promover um senso de inclusão para crianças em todos os lugares.

[...] As experiências no mundo real informaram o processo de design do início ao fim, incluindo escultura, roupas, acessórios e embalagens da boneca.

‘Esta Barbie serve como um seguidor de que nunca devemos subestimar o poder da representatividade. É um enorme passo em frente para a inclusão e um momento que estamos a celebrar’ - Kandi Pickard, presidente e CEO da National Down Syndrome Society”.

