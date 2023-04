Emocionada, Giovanna Ewbank compartilha foto de momento fofo com a filha

Na tarde desta segunda-feira a atriz Giovanna Ewbank compartilhou registros de um momento de pura fofura com a filha Títi.

Mãe de três crianças frutos do casamento com Bruno Gagliasso, Giovanna não escondeu a emoção ao falar sobre a filha mais velha. A pequena Chissomo, de apenas 9 anos, é irmã de Bless e Zyan.

No registro, publicado no Instagram da atriz, é possível ver uma imagem de mãe e filha abraçadas. “Apareceu hoje para mim e eu quase chorei. Precisei dividir com vocês... minha Títi com 3 aninhos (quase 7 anos atrás) o tempo voa!”, descreve Giovanna.

Em pouco tempo o registro conquistou os seguidores da atriz, que constantemente compartilha seus momentos em família e possui uma série de admiradores.

Entre os comentários, várias pessoas elogiaram a beleza de mãe e filha. Até mesmo alguns famosos deixaram suas mensagens, como foi o caso de Ivete Sangalo: “Pelo amor de Deus. Que lindas vocês”. Manu Gavassi e Dani Calabresa também comentaram o registro com uma série de emojis em formato de coração.

Memórias do primeiro encontro

Outro momento emocionante compartilhado por Giovanna foi o relato sobre o primeiro encontro entre Títi e seu irmão, Bless.

A recordação, compartilhada por meio da websérie “Vida no Rancho”, mostra a reação de Títi ao encontrar Bless, de 8 anos, pela primeira vez.

“Você sabia que eu pedi um irmão? De noiva eu falava: ‘me dá um irmão aí, namora?’ Aí o Bless chegou”, revela a pequena.

Tanto Títi quanto Bless foram adotados por Giovanna e Bruno no Malawi, país localizado na África Oriental.

