“Ela veio!” Ex-BBB Larrisa marca presença no aniversário de Fred Bruno

Depois ser eliminada do Big Brother Brasil 23 na última sexta-feira, Larissa reencontrou Fred Bruno, com quem teve um romance na casa do reality. A ex-BBB esteve nesta segunda-feira na comemoração do aniversário de 34 anos dele, em sua casa.

O influenciador e apresentador do programa ‘Desimpedidos’ fez questão de registrar a presença da ex-companheira de confinamento em uma selfie, onde escreveu: “E ela veio”, com emojis de coração.

Ex-bbbs Fred e Larissa (Reprodução/Instagram)

Larissa e Fred tiveram uma ligação mais íntima durante o programa, mas ele foi eliminado na semana da repescagem do programa e preferiu não participar da dinâmica para retornar. Larissa, por sua vez, voltou ao BBB 23 pela repescagem e permaneceu no jogo até a semana passada, quando foi formado o Top 4 do jogo com Amanda, Aline e Bruna.

Na semana passada, após a eliminação da sister, Fred disse que estava orgulhoso da trajetória da sister no programa.”Larinha, vem brilhar aqui fora. O que define sua trajetória nesse BBB é coragem! Desde o dia em que entramos na casa você jogou, se jogou, foi pra cima com muita autenticidade, personalidade e humildade!”, disse.

Ele também se manifestou sobre como ela lidou com as críticas após a primeira eliminação e da força para retornar ao confinamento e aproveitar uma segunda oportunidade. “Tenho muito orgulho de tudo o que você viveu lá dentro e tenho certeza que terei muito orgulho de tantas conquistas que estão por vir aqui fora”, completou.

