Cantor mirim do Raul Gil descobre transexualidade e hoje faz carreira como Ella Viana de Holanda

Jotta A fez uma participação inesquecível no programa de calouros de Raul Gil aos 12 anos e cantou “Aleluia” (Hallelujah), chamando a atenção de gravadoras e produtores musicais. David Foster, que coleciona 16 prêmios Grammy e trabalhou com Michael Jackson, queria levar o garoto para Estados Unidos.

Na época o receio de seus pais, que são evangélicos, impediram que ele saísse do país, mas ele assinou um contrato com uma gravadora de música gospel.

“O gospel me levou a lugares em que jamais imaginei pisar, muito além das apresentações em programas de televisão. Além de cantar, eu compunha minhas canções. Concorri ao Grammy Latino, mas, infelizmente não venci. Cheguei a fazer quinze shows por mês e fui morar na Colômbia, onde lancei dois álbuns em espanhol. Conquistei discos de ouro e platina”, revelou Ella Viana de Holanda, que revelou sua transexualidade em 2022.

Para o choque dos fãs evangélicos, primeiro a artista abandonou a igreja e se assumiu gay em 2021. No ano seguinte, ela começou a transição de gênero e foi apoiada por sua família, segundo a entrevista dada para a Veja.

“A transição me fez perder amigos, ser atacada na internet diariamente, mas tenho a sorte de ter minha família, mesmo surpresa com tantas mudanças, ao meu lado. Minha irmã me aceitou instantaneamente. Com o tempo, meus pais e irmão também conseguiram se acostumar com meu verdadeiro eu”, conta.

A missão agora é mostrar seu talento por meio do álbum pop lançado “La Dracula” e se recuperar de alguns procedimentos cirúrgicos feitos.

“Tenho fé em Deus e estou conhecendo outras crenças, mas meu sonho agora é ver minha voz ecoando por todos os lugares com a minha música. Quero provar que meu talento independe de gênero”, finaliza.

Confira a música “Tóxico”:

