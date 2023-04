BBB23: final quebra recorde e chama atenção do público

Na noite desta terça-feira (25) teremos a grande final do Big Brother Brasil 2023. Com uma edição repleta de polêmicas e debates relevantes, o programa chama atenção por quebrar recordes que não são interessantes para a organização.

Após diversas polêmicas, episódios de assédio, casos de preconceito religioso e debates raciais, a transmissão desta noite pode marcar a exibição de uma das finais menos assistidas da história do Reality Show, que já acumula 23 edições.

Conforme dados divulgados pelo Metrópoles, é possível ter uma ideia da baixa audiência ao comparar o último paredão desta edição com o último paredão da edição de 2022. A disputa entre Aline, Bruna e Larissa contou com apenas 22 milhões de votos, registrando apenas 10% do total de votos registrados no paredão disputado entre Douglas Silva, Eliezer e Arthur Aguiar no BBB22.

Assim como o último paredão, o programa também vem registrando baixas no Ibope, com direito a segunda pior marca da história do reality ao atingir 10,8 pontos na última quarta-feira, ficando atrás até mesmo do reprise da novela Chocolate com Pimenta.

Polêmicas

Entre as principais reclamações dos internautas está a dinâmica de votação e os “indícios de favorecimento” para alguns personagens do camarote, entre eles as finalistas do programa que receberam até mesmo um VT narrado pela apresentadora Fátima Bernardes.

Sobre a votação, a principal crítica da audiência é sobre a forma de registrar os votos, o que permite validar o engajamento das torcidas e, segundo algumas acusações, até mesmo a “compra de votos”. No Twitter, usuários da rede social que são fãs do programa se mostraram indignados com a situação e passaram a cobrar que a organização altere a forma com que os votos são computados.

Para isso, a principal sugestão da comunidade é a limitação dos votos por CPF, o que, por outro lado, pode impedir a quebra de recordes de votação que já é uma tradição do reality.

