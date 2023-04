BBB: Dania, de La Casa de Los Famosos, revela sofrer ataques de fãs da Amanda: “Me sinto uma vencedora”

A intercambista Dania Mendez, que fez uma passagem rápida pelo BBB 23, revelou nesta terça-feira (25) durante uma live em seu Instagram que está sofrendo ataques de fãs da Amanda, mesmo após bom convívio na casa durante sua passagem.

A mexicana foi a escolhida para participar do Big Brother Brasil 23, enquanto Key Alves, já eliminada, foi para o La Casa dos Famosos. Contudo, sua estadia foi menor do que o esperado, após um caso de assédio envolvendo Mc Guimê e Cara de Sapato. Ambos foram eliminados.

Em seu Instagram, a influencer disse:

“Muitas pessoas começaram a me atacar por conta da Amanda, e Amanda é uma menina com quem fui embora com boas lembranças, como Aline e Bruna. Desejo o melhor às três com quem conheci, com que consegui conversar um pouco e aproveitá-las. Bom, vamos torcer para que vença a melhor”.

“Me sinto uma vencedora”

Dania também comentou sobre a sua passagem no reality e disse que se sente uma vencedora, além de revelar que em breve estará no Brasil.

“Me sinto uma vencedora: um milhão de seguidores, em dois dias, querida em um novo país, novos seguidores de outro país que eu amei, o Brasil. Vou aprender a falar português, porque se Deus quiser, espero um dia ter uma viagem para o Brasil. Isso não acaba, pelo contrário, um mundo de oportunidades se abriu pra mim”.

