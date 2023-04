“Atenção! Não é meu”, alerta Reynaldo Gianecchini sobre perfil fake que usa seu nome na web

O ator Reynaldo Gianecchini, de 50 anos, fez uma publicação nos stories do seu Instagram alertando sobre um perfil falso que usa seu nome. Ele postou uma foto que mostra a página e alertou os seus seguidores e fãs:

“Atenção! Esse perfil não é meu”, escreveu o artista, que ainda ressaltou: “Tem assediado as pessoas em meu nome”.

A página em questão, na qual aparece uma foto do ator e o nome dele na descrição, tem apenas uma publicação, mas é seguida por quase 20 mil internautas.

No seu perfil oficial, Gianecchini é seguido por 5,9 milhões de pessoas, que acompanham as suas quase 4,6 mil publicações. Nele, o artista costuma postar sua rotina do dia a dia, além de seu trabalho.

Atualmente, ele está em cartaz na peça “A Herança”, no Teatro Vivo, em São Paulo. Ao lado de Bruno Fagundes, o ator vive um triângulo amoroso no espetáculo de temática gay. A atuação de Gianecchini tem sido muito elogiada pelos seus fãs e ele costuma mostrar esses comentários nas redes sociais.

Cancelamento após polêmica

Recentemente, o ator virou alvo de cancelamento nas redes sociais por causa de uma fala sobre a comunidade LGBTQIAP+. Tudo começou quando ele esteve no programa “Conversa com Bial”, na semana passada, e disse que sempre foi um simpatizante da causa, tem a sexualidade fluida, mas que não tinha “gay” escrito na testa.

“Sempre fui muito simpatizante, e eu mesmo já falei que a minha sexualidade é fluida. Eu circulo muito bem ali, mas nunca me adentrei, no sentido assim, nunca fui frequentador de bares gays, boates. Não por nada, talvez eu não me via ali, escrito na testa, ‘sou gay’, sempre me achei amplo. E aí achava estranho estar num lugar que todo mundo estava aparecendo na testa”, afirmou o ator durante a entrevista na TV Globo.

A fala repercutiu negativamente nas redes sociais e o artista decidiu se explicar. Ele postou um vídeo em seu Instagram, no qual destacou que foi “incompreendido” (assista abaixo).

“Gente, eu tô passando aqui para comentar uma repetição que eu tô vendo nas redes sociais sobre a entrevista que eu fiz no Bial, sobre algum aspecto dela e que eu acho que eu fui bastante incompreendido. Eu jamais diria que não sou parte da comunidade LGBTGIAP+, eu sempre falei que, no mínimo, eu sou simpatizante”, disse ele.

“Eu sou uma daquelas letrinhas, eu já tenho exposto, dentro do possível, da minha sexualidade fluida, já falei, enfim, bastante na minha vida. Eu acho que estava bem implícito, eu não fico olhando de longe, eu sou parte daquilo. O que eu estava querendo dizer ali, é que a comunidade gay, com todas as suas características, com as suas identidades, eu demorei um tempo para me adentrar”, ressaltou.

“Aí foi um relato pessoal meu, de demora, por medo, expus até uma fragilidade minha, que eu nunca fui frequentador dessa comunidade por medo, medo de estar escrito na minha testa, medo de ser atacado, uma história bem como no Brasil”, justificou o ator.

