‘Será que vai rolar?’: Finalistas do BBB 23 falam sobre sexo após o confinamento

Faltam poucas horas para a final do “BBB 23″, mas na madrugada desta segunda-feira (24), as finalistas Aline Wirley, Amanda e Bruna Griphao mostraram que ainda há muito assunto para conversar. Sem conseguir dormir, o Top 3 resolveu falar sobre Larissa, que foi a 18ª eliminada do reality show.

Na ocasião, a médica ressaltou que a professora de Educação Física vai poder encontrar Fred, com quem a sister teve um relacionamento dentro da casa e ver se o romance continua longe das câmeras.

Aline Wirley, Amanda, Bruna Griphao e Larissa no último Paredão do BBB 23 (Reprodução/Globo)

Bruna Griphao também entrou na onda e brincou: “Será que vai rolar um ‘lepo lepo’?”, questionou a atriz, sobre o primeiro encontro do casal fora do “BBB 23″. Neste momento, Bruna dança e rebola em cima da cama: “Nem guindaste, nem guindaste”, canta a famosa.

Na mesma vibe, Aline Wirley diz que é preciso “ter muita disposição” e também revela que quando sair do reality show da TV Globo prefere fazer sexo “bem calmo e tranquilo”. Mas, antes disso, a cantora não entendeu a brincadeira da amiga e lembrou que Bruna estava cantando uma música, arrancando risadas das amigas de confinamento.

Foi por pouco

Depois de voltar na repescagem, Larissa foi a 18ª eliminada do BBB 23, com 48,98% dos votos. Ela disputava o Paredão com Bruna Griphao, que teve 41,95%, e Aline Wirley, que ficou com 8,07%.

Larissa, Bruna, Aline e Amanda formam o Top 4 do BBB 23 (Reprodução/Globo)

“Larissa, você não falou isso, mas passou perto. Será que o fato de ter voltado em uma repescagem me faz mais fraca? O que é mais forte para eliminar alguém no dia de hoje?”, havia dito o apresentador Tadeu Schmidt, já dando uma pista da eliminação.

Antes de deixar a casa do BBB, Larissa abraçou as amigas, chorando: “Eu amo vocês, vocês são vitoriosas! Eu estou muito feliz. Ter a oportunidade de ter voltado e ter feito história com vocês...não tem explicação”, disse.

