‘Sem tempo, irmão’: Após traição de Victor Pecoraro, Renata Muller aparece de namorado novo

A página realmente virou para Renata Muller! Após toda a polêmica envolvendo a traição de seu ex-companheiro, Victor Pecoraro, a influenciadora digital anunciou que está de namorado novo e para quem está curioso, trata-se do empresário Gabriel Clemente.

Em uma publicação em sua conta do Instagram, Muller escreveu: “Você despertou o amor em mim… Essa foi nossa primeira música… Eu tinha uma casca dura, mas você veio pra quebrá-la, eu tinha medos e você me mostrou que eu deveria me permitir e que as pessoas são diferentes, não queria ninguém na minha vida tão cedo, mas você apareceu mudando todo planejamento que eu tinha feito”.

A polêmica envolvendo Pecoraro

Aos que estão por fora, Renata e Victor foram casados durante 13 anos e no ano passado a influencer divulgou em suas redes que havia sido traída pelo ex-companheiro com Rayanne Morais, pessoa com quem mantém um relacionamento atualmente.

+ Você pode se interessar por esses conteúdos de nosso site:

O amor realmente está no ar!

Em seu texto no Instagram, Muller finalizou: “Sou louca por você, você me faz a mulher mais feliz desse mundo… e estou assumindo isso pro mundo agora! Obrigada meu amor, te amo demais! (Sim, somos intensos demais, tudo com a gente é surreal e somos muito felizes assim)”.

+ Se gostou do conteúdo, não deixe de ler: