“Se cru é bom imagine congelado”: Cauã Reymond compartilha foto em banheira de gelo e fãs reagem

O galã global Cauã Reymond publicou uma foto neste domingo onde aparece dentro de um piscina inflável cheia de gelo e atiçou a cobiça e comentários das fãs no Instagram.

“Se cru é bom imagine congelado”, disse uma seguidora. “Por você, eu tomaria banho de gelo no inverno”, confessou outra fã. Em outro comentário, uma seguidora notou que ele e sua ex postaram imagens totalmente diferentes. “Mariana postando na no sol e cauã no gelo. São totalmente opostos sim”, garantiu.

O banho com gelo é chamado de ‘crioterapia’ e é uma técnica de imersão muito usada por atletas de alto rendimento para reduzir inflamações, dores no corpo e inchaços. Atribui-se ainda a ela a capacidade de melhorar a qualidade do dono por meio de liberação de endorfinas no corpo.

O ator aparece na imagem imerso, de olhos fechados, relaxando, após uma semana tensa onde sua mulher, Mariana Goldfarb, anunciou o fim do casamento de sete anos, pegando-o de surpresa, segundo pessoas mais íntimas.

No anúncio, a modelo disse que “ciclos se iniciam e se encerram” e que era o momento dela de dar um novo rumo à sua vida. Cauã confirmou a notícia e pediu compreensão aos fãs neste “momento íntimo” e disse que não falaria mais sobre o assunto.

O casal, que estava junto desde 2016, já havia rompido o relacionamento duas vezes anteriormente, mas segundo amigos, nada indicava que passasse por algum tipo de crise no relacionamento ou que qualquer um dos dois tivesse alguma intenção de se separar.

O colunista do Splash, Lucas Pasin, disse que o ator Cauã Reymond não queria tornar público o rompimento neste momento por causa da proximidade da estreia de sua nova novela, “Terra e Paixão”, na Globo. Ele temia que sua vida pessoas ganhasse mais destaque e ofuscasse seu novo trabalho.