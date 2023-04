Patrícia Poeta tenta escapar das críticas e revela quem é sua favorita no BBB 23

Patrícia Poeta está em clima de despedida do “BBB 23″, que chega ao fim nesta terça-feira (25), e durante o Encontro, a famosa revelou que está torcendo para Aline Wirley, que passou quase sem votos no último Paredão da temporada.

“Eu acho que a Aline…eu sou meio suspeita, pois convivo com a Aline fora do reality show. Fazemos churrasco no fim de semana”, disse a apresentadora, quando foi questionada por Tati Machado.

Patrícia Poeta e Manoel soares trocam poucas palavras no Encontro (Reprodução/Globo)

Depois disso, há quem diga que a fala de Patrícia Poeta foi uma espécie de armação: “A Globo agora tentando emplacar Aline campeã”, disse uma pessoa, ao usar as hashtags do matinal e também do reality show.

Mas, a revelação da famosa não fez com que as críticas sobre o seu relacionamento com Manoel Soares ficassem de fora. Pelo Twitter, quem acompanhou o matinal da TV Globo disse que o jornalista estava deslocado na conversa: “Assistindo ao ‘Encontro’ e percebendo o clima péssimo entre a Patrícia e o Manoel, ele está visivelmente ‘deslocado’ no programa”.

Um segundo anônimo, que acompanhava a discussão sobre as finalistas do “BBB 23″ comentou que Manoel não tem espaço na atração: “Manoel, você não tem espaço neste programa ‘Encontro’. Nossa…não sou de assistir todo dia, mas só um pouco que estou assistindo, vejo que a Patrícia nem deixa você tomar o seu próprio espaço”.

LEIA TAMBÉM: Após semana caótica, Preta Gil fala sobre tratamento contra o câncer: ‘Melhorei demais’

Por fim, até a plateia do Encontro com Patrícia Poeta entrou na onda das brincadeiras nas redes sociais: “Olha, a plateia só errou uma vez quem foi o eliminado do ‘BBB 23′. Melhor que casa de apostas”, escreveu uma anônima, que estava atenta às falas da apresentadora.

Último Paredão do BBB 23

Depois de voltar na repescagem, Larissa foi a 18ª eliminada do BBB 23, com 48,98% dos votos. Ela disputava o Paredão com Bruna Griphao, que teve 41,95%, e Aline Wirley, que ficou com 8,07%.

“Larissa, você não falou isso, mas passou perto. Será que o fato de ter voltado em uma repescagem me faz mais fraca? O que é mais forte para eliminar alguém no dia de hoje?”, havia dito o apresentador Tadeu Schmidt, já dando uma pista da eliminação.

Antes de deixar a casa do BBB, Larissa abraçou as amigas, chorando: “Eu amo vocês, vocês são vitoriosas! Eu estou muito feliz. Ter a oportunidade de ter voltado e ter feito história com vocês...não tem explicação”, disse.

LEIA TAMBÉM: ‘Seu mundo cai’: Esta doença afastou Carla Diaz da Dança dos Famosos