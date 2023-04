“Não acreditem”, diz ex-noiva de Zé Felipe sobre boatos envolvendo a sexualidade do cantor

Ex-noiva de Zé Felipe, Isabella Arantes resolveu se pronunciar após boatos sobre a sexualidade do cantor. Os dois estiveram juntos em 2019 e na época houveram insinuações sobre o motivo do término, segundo o site Caras.

“Irei me pronunciar esta única vez. Não estou mais com o Zé Felipe, por questões particulares, agora não acreditem em tudo que sai na mídia”, disse a bailarina, que conheceu o artista nos bastidores do ‘Domingão do Faustão’.

“Não aconteceu nada que esses jornalistas estão postando. Desejo muita luz e amor no coração para essas pessoas que saem espalhando mentiras a custo de fama”, completou.

Presentão! Virginia Fonseca dá um avião de presente de aniversário para Zé Felipe

Prestes a completar 25 anos na sexta-feira (21), o cantor Zé Felipe foi presentado com uma super ‘lembrancinha’ de sua companheira Virginia Fonseca na última quinta-feira (20).

Com adesivos personalizados representando a família, o cantor escreveu agradecendo pelo jatinho em seu Instagram: “Ganhei um avião da minha gata! Agora dá pra levar a família toda. Te amo demais meu amor, esse avião é nosso! Obrigado por tudo que você é, eu te amo e tô com você pra tudo”.

A influenciadora digital também escreveu sobre o presentão. Nos stories, Virginia Escreveu: “E já está entregue o presente do meu gato! Ele merece muito”. Em seguida, o casal partiu rumo à Araxá (MG), onde Zé Felipe faria um show.

