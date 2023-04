Lari dá palpite para a final do BBB e fala sobre futuro com Fred à Ana Maria Braga: “me apaixonei”

A última eliminada da 23ª edição do Big Brother Brasil, Larissa Santos, que teve duas chances de chegar à final, após voltar para a casa pelo voto do público, esteve na manhã de hoje com Ana Maria Braga, no Mais Você e, além de falar sobre as suas duas fases no reality, comentou sobre o seu futuro ao lado de Fred.

Ela está a coisa mais linda 🥰



LARI NO MAIS VOCÊ pic.twitter.com/nxLInn0NQQ — Carol 🪩 (@dixcaaaa) April 24, 2023

“No decorrer da primeira etapa, a gente acaba perdendo a visão de jogo e eu acabei deixando afetos falarem mais alto. Teve a parte jogadora da Larissa no começo, e depois um pouco mais retraída”, comentou a ex-sister para explicar o porquê acredita que saiu em sua primeira passagem no reality.

Quando perguntada sobre quem ela acredita que vencerá o BBB23, Lari faz suas apostas e diz que acredita que a Amanda seja a preferida para levar o primeiro lugar na edição deste ano. Confira abaixo:

Lari fala sobre seu relacionamento com Fred Bruno

Ana Maria Braga não conseguiu esconder o quanto “shippa” o casal “LariEd” e comentou que eles “protagonizaram momentos calientes na casa” e perguntou para a ex-sister se ela se apaixonou e Lari nem hesitou em respondeu: “Eu me apaixonei, óbvio”.

“O Big Brother intensifica muito as coisas. Lá a gente tá junto o tempo inteiro. Não tem como não ter essa proximidade, principalmente porque essa conexão nossa foi antes mesmo de ficarmos. Foi algo que a gente viveu, que foi muito legal”, declarou Lari.

E, quando perguntada se vê um futuro ao lado de Fred, ela foi mais pé no chão: “A gente é muito amigo. A gente vai tirar de letra o nosso futuro. Seja como amigos, ou como casal”.

Mas Ana Maria pareceu não gostar, brincando: “a gente não quer amizade, a gente quer romance”. E os memes logo vieram.

A ana maria assim na entrevista



LARI NO MAIS VOCÊ pic.twitter.com/GJtFWt6xtQ — bee (@witharisgz) April 24, 2023

Leia também: