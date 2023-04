Grávida de Neymar, Bruna Biancardi abre temporada de “fotos com a mão na barriga”

A modelo Bruna Biancardi, de 29 anos, namorada do atacante brasileiro Neymar, de 31 anos, exibiu novas fotos onde aparece mostrando a barriga. No post, ela diz: “Está aberta a temporada de fotos com a mão na barriga.”

Desde que revelou estar grávida do segundo filho do atacante, a modelo tem conversado com seguidores nas redes sobre a gravidez e disse que tem sentido muita cólica e sensibilidade nos seios, mas disse que ainda não sentiu mudanças de humor. “O que notei é que estou menos sensível. Pensei que fosse ficar mais chorona”, continuou.

O sexo do bebê ainda é um mistério, mas as apostas já estão sendo feitas. Eu acho que é baby girl. Papai acha que é baby boy”, disse Bruna. Esse será o segundo filho de Neymar, que já tem Davi Luca, de 11 anos, com a ex-namorada Carol Dantas.

EM SANTOS

Ainda recuperando-se de uma lesão na perna, Neymar esteve neste final de semana em Santos. Ele postou uma foto de cima de um prédio, usando a camisa do Santos, de onde podia ver a cidade e a orla ao fundo.

No domingo, o jogador esteve na Vila Belmiro e disse que estava sorrindo de felicidade em retornar à sua antiga casa após 10 anos. “Ontem foi difícil expressar meu sentimento… hoje quando acordei eu sorria sozinho, de felicidade e lembrar que voltei a VILA BELMIRO após 10 anos. O frio na barriga que senti ontem, foi igualzinho ao que senti na minha estreia pelo peixe… que sensação gostosa! Ontem, eu queria morar ali, naquele sentimento … frio na barriga, torcida gritando meu nome, camisa 11, moicano… quanta historia hein … OBRIGADO SANTOS, EU TE AMO”, postou.