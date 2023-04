“Foi super honesta comigo”: José de Abreu fala de sua demissão na Globo

José de Abreu fez o coronel Tertúlio em "Mar do Sertão" (Divulgação/Globo)

Em entrevistas ao canal TV 247, o ator José de Abreu, 76 anos, falou sobre sua demissão da Rede Globo, em 2020, após 40 anos na emissora.

“Eu tinha salário da Globo, eu era contratado. Fui descontratado no meio da pandemia, mas eu tinha fundo de garantia, era pessoa física, tinha um bom fundo, a Globo foi super honesta comigo, me deu mais um prêmio, além de pagar os 40% em cima de fundo, ainda me deram presente”, declarou.

Segundo o ator, ele recebeu um bom dinheiro na demissão porque seu contrato era de pessoa física, e não jurídica, como a maioria dos artistas, e recebeu direitos trabalhistas.

Abreu disse que na época, embora já esperasse a demissão, ainda tinha esperança de renovar o contrato com a empresa, e que teve uma reunião com o diretor de produção e criação da empresa, Carlos Henrique Schroder, para explicar seu desligamento.

“Zé não tem nada contra você, não é um divórcio, é uma separação temporária de corpos”, disse o diretor, de acordo com Abreu. Assim como outros artistas, o ator deixaria de ter contrato fixo com a empresa e passaria a receber por obra.

E realmente a separação não durou muito tempo, já que desde que teve seu contrato cancelado já fez outras novelas na emissora, como Mar do Sertão, neste ano. O ator também está confirmado para uma nova produção da GloboPlay, “Guerreiros do Sol”.