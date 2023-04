Fãs do BBB 23 se unem forças para tornar ‘Bruna Campeã’ na final do reality show

As finalistas do “BBB 23″ foram confirmadas neste domingo (23), quando Larissa deixou a competição pelo prêmio milionário, que chega a quase R$ 3 milhões, e, durante a madrugada de segunda-feira (24), fãs de Bruna Griphao começaram um multirão com a hashtag “Bruna Campeã”.

No Twitter, fãs da atriz fazem diversos apelos para que a famosa conquiste a vitória, mas há quem antes de declarar o voto prefira se defender: “Gente queria esclarecer uma coisa, não torcia pra Bruna, mas nessa final estou torcendo e votando para ela ganhar, acertando e errando (muito), ela foi quem mais jogou, foi verdadeira e às vezes grosseira, irei votar muito pra ela ganhar sim!”.

As torcidas podiam se unir e fazer isso acontecer, ia ser até divertido. Só pra tombar, se e pra tombar, tombei .#BrunaCampeã — Jucelia Szytko 🇺🇸🇧🇷 (@SzytkoJucelia) April 24, 2023

Outro perfil também destacou que não é fã da atriz, que fez diversos trabalhos na emissora carioca, mas que entre Amanda e Aline Wirley prefere que ela seja a vencedora da atual temporada do programa: “Só pra deixar claro! Não sou fã da Bruna, mas entre Amanda e Aline sou mais a Bruna campeã. Acertando e Errando (muito). Ela foi quem jogou mais”.

Além de pedir votos para Bruna Griphao, há pessoas que também relembram os momentos marcantes da participação da atriz no “BBB 23″, principalmente no Jogo da Discórdia: “Toda vez que vejo as meninas chamando a Bruna de Pinscher lembro do Fredão querendo trazer isso no jogo da Discórdia como se as meninas falasse por detrás em dou risada”.

Boa noite Bruna durma com o Anjos que você que vai ser a campeã. #BBB23 #BrunaCampeã pic.twitter.com/3U2h1oUO1k — Pedro Gabriel ♋️🦏 (@PedroGa28677116) April 24, 2023

Último Paredão do BBB 23

Depois de voltar na repescagem, Larissa foi a 18ª eliminada do BBB 23, com 48,98% dos votos. Ela disputava o Paredão com Bruna Griphao, que teve 41,95%, e Aline Wirley, que ficou com 8,07%.

Aline Wirley, Amanda, Bruna Griphao e Larissa no último Paredão do BBB 23 (Reprodução/Globo)

“Larissa, você não falou isso, mas passou perto. Será que o fato de ter voltado em uma repescagem me faz mais fraca? O que é mais forte para eliminar alguém no dia de hoje?”, havia dito o apresentador Tadeu Schmidt, já dando uma pista da eliminação.

Antes de deixar a casa do BBB, Larissa abraçou as amigas, chorando: “Eu amo vocês, vocês são vitoriosas! Eu estou muito feliz. Ter a oportunidade de ter voltado e ter feito história com vocês...não tem explicação”, disse.

