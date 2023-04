“Dá pena!”: Instagram volta a advertir atriz Regina Duarte sobre fake news

Novamente a plataforma social Instagram postou um selo de notícia falsa em uma das postagens feitas pela atriz Regina Duarte, de 76 anos, desta vez falando sobre o ato golpista de 8 de janeiro, quando bolsonaristas invadiram prédios públicos de Brasília e os depredaram.

A postagem era um vídeo que começava com “Imagens que a mídia não irá mostrar” onde se vê um homem com a bandeira do PT junto aos baderneiros, como se ele fizesse parte de um movimento orquestrado pelo partido, quando na verdade eram apoiadores de Jair Bolsonaro com uma bandeira furtada no local.

Segundo o Instagram, o conteúdo do vídeo foi analisado por verificadores independentes e eles atestaram a falsidade. A plataforma diz que a bandeira exibida no vídeo foi furtada no Congresso nacional quando os golpistas invadiram o local.

Apoiadora do ex-presidente Jair Bolsonaro, essa não é a primeira vez que Regina Duarte é advertida pela plataforma social por fake news sobre o governo Lula. Em fevereiro, a atriz havia publicado um vídeo onde dizia que a eleição de Lula foi escolhida pelo STF (Supremo Tribunal Federal) e pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Atualmente, quem tenta seguir a atriz nas redes sociais recebe um alerta do Instagram de que o perfil costuma publicar fake news: “Tem certeza que deseja seguir Regina Duarte?”, diz. “Essa conta publicou repetidamente informações falsas que foram analisadas por verificadores de fatos independentes ou que eram contra nossas Diretrizes da Comunidade”, diz o alerta.

REAÇÃO

Os deputados da base governista reagiram à nova punição que a atriz levou no Instagram ao tentar ligar Lula aos atos de vandalismo de janeiro: “É de dar pena o fim da carreira de dona Regina”, disse o deputado federal Nilto Tatto (PT-SP).